VLADIKA JOANIKIJE: Kad prođe epidemija, obnovićemo litije, makar za praznike!

Vladika Јoanikije je rekao da su svenarodne litije izrasle iz tog Svetovasilijevskog sabora koji, dublje gledano, traje već 350 godina, jer se zapravo nikada ne prekida.

On je ponovio da nikad veće zajedništvo, nikad veće sloge, nikad veće jednomislije, nikad više topline u okupljanjima nije bilo nego na tim litijama.

"Hvala Bogu, ako Bog da, mi ćemo na izvesni način, kad prođe ova epidemija, da obnovimo makar za praznike te svenarodne litije koje su nam donele toliko dobra i toliko ohrabrenja", rekao je vladika Јoanikije za Radio Svetigoru.

On je podsetio da je povod za litije širom Crne Gore svima poznat - namera države da otme svetinje, da promeni njihovu namenu, da ugrozi veru pravoslavnu, slobodu vere i misli.

"Sve je to nekako bilo smišljeno podlo i zlonamerno, da nije ni trebalo mnogo našem narodu objašnjavati. Prosto narod je iz dubine duše prepoznao tu zlu nameru i pošto su svetinje bile na udaru i ćivot Svetog Vasilija Ostroškog, nema nikakve sumnje, mi smo se najpre obratili samome svecu koji štiti Crnu Goru, pre svega od laži, od pakosti, od bratskih razdora, da on podejstvuje kod Boga, da nas uputi, i sve one koji žele dobro i Crkvi i državi, šta treba da činimo", rekao je vladika Јoanikije.

On je ocenio da je sam taj događaj proizveo jedno veliko objedinjavanje naroda, narodne energije u jednoj misli, duhu i nameri - da se odbrani vera po svaku cenu.

"To je nama dalo snagu da istrajemo, da idemo Božijim putem, da iako se borimo sa nepravdom, ne uzvraćamo novom nepravdom, nego da se borimo jevanđelskim sredstvima - molitvom, postom, slogom, bratskom ljubavlju, trpljenjem, hrišćanskim podnošenjem nepravde", naglasio je vladika Јoanikije.

Govoreći o tome da se danas, više od godinu dana nakon borbe protiv spornih tačaka Zakona o slobodi veroispovesti, u Skupštini Crne Gore očekuje izglasavanje izmenjenog zakona, on je dodao da kada bi bile bolje prilike i raspoloženje u vezi s tim, Crkva bi zahtevala da ovaj diskriminatorski zakon bude u potpunosti odbačen.

"Međutim, takve su prilike i ima mnogo tih nekih muka sa kojima se sreće nova Vlada i svi mi zajedno u državi sa ovom pandemijom, i sa siromaštvom i nezaposlenošću. U jednoj ovako teškoj situaciji mi smo pribegli, kao što smo često i govorili, da se zakon mora temeljito izmeniti. Naši pravnici su to uradili, mi smo posmatrali poizdalje, puštajući ljude od struke da rade svoj posao", rekao je vladika Јoanikije.

On ističe da su ove izmene u mnogo čemu dale drugi pravac, a što je najvažnije, nema diskriminacije, niko nije favorizovan, nego su sve vere ravnopravne, što je mnogo važno.

"Svim verama su obezbeđena imovinska prava, zagarantovano da imaju pravni subjektivitet, da se ničiji kontinuitet ne ugrožava, da nikoga od tradicionalnih vera u Crnoj Gori ne dovodimo u položaj da sad ide i da se prijavljuje kao novoosnovana verska zajednica", rekao je episkop budimljansko-nikšićki.

On je podsetio da je sporni zakon predviđao da se Srpska pravoslavna crkva /SPC/ prijavi kao novoosnovana verska zajednica i da time izbriše svoju viševekovnu istoriju, ističući da je to bilo ponižavajuće, neprihvatljivo i nezamislivo.

"Mi ćemo svakako, ako ove izmene budu prihvaćene, da uđemo kao i ostale zajednice u pravni sistem Crne Gore", poručio je vladika Јoanikije.

On je naglasio da položaj SPC u Crnoj Gori treba da se reguliše kao i u ostalim uređenim evropskim državama, navodeći da bivša crnogorska vlast nije imala sluha za to.

