SKANDAL U PODGORICI: Trima trudnicama umesto glukoze lekari davali cink oksid

Direktor ove ustanove Danilo Jokić na konferenciji za medije kazao je da je najvažnije da se trudnice osećaju dobro i da nije bilo posledica, ali da to ne umanjuje krivicu onoga ko je napravio profesionalni propust, prenose podgoričke „Vijesti“.

Javno se izvinio pacijentkinjama i njihovim porodicama i poručio da će se uvesti red u ovoj ustanovi, te da povlašćenih neće i ne može biti.

Jokić je pojasnio da su kolege odmah po davanju leka brzo shvatile grešku koja se desila, kontaktirale toksikologa u Kliničkom centru Crne Gore, gastroenterologe, ginekologe i perinatologe i zajednički je doneta odluka da se pacijentkinje upute u najveću zdravstvenu ustanovu i opserviraju na odeljenju ginekologije.

Kazao je da su trudnice otpuštene na kućnu opservaciju. Dodao se čuo sa dve pacijentkinje koje se trenutno dobro osećaju i potpuno su stabilno, dok sa jednom nisu uspeli da stupe u kontakt putem telefona.

Jokić je pojasnio da je nakon iscrpnog prikupljanja informacija o svemu obavestio ministarku zdravlja Jelenu Borovinić Bojović.

„Mora se snositi odgovornost. U ovakvim slučajevima greške mogu biti preskupe i neoprostive su... Zašto odmah ne personalizujemo odgovornost? Zato što sam tražio detaljno utvrđivanje odgovornosti, od veledrogerije koja je isporučila lek do momenta preuzimanja u centralnoj apoteci Doma zdravlja, distribucije leka prema centralnoj laboratoriji, do momenta aplikacije leka od tehničara. Imam prikupljenu obimnu dokumentaciju, uzete su izjave svih lica, kao i povratnu informaciju iz veledrogerije kako je uopšte došlo do upućivanja leka koji se ne nalazi na fakturi...“, saopštio je Jokić.

Jokić, koji je vršilac dužnosti direktora dve sedmice, kazao je da u Domu zdravlja Podgorica nije zatekao disciplinsku komisiju, što je, kako je ocenio, neoprostivo. Pojasnio je da postoji Komisija za kontrolu kvaliteta, koja se poslednji put sastala 25. decembra, a što bi u ovakvoj situaciji i ustanovi trebalo da čini svakodnevno.

Kurir,rs/Vijesti

