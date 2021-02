SPC IMA VIŠE SVEŠTENIKA NEGO CG VOJNIKA: Milovi bivši ministri obrušili se na DŽOMIĆA zbog ovih reči, a sve zbog izbora u Nikšiću!

Protojerej Mitropolije crnogorsko-primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić izjavio je u emisiji “Srpski svijet” na IN4S televiziji da u Crnoj Gori postoji 650 “samo crkvenih odbora”, objašnjavajući što to zapravo znači i koja je snaga srpskih popova u našoj državi. Ova izjava protojereja izazvala je reakcije dvojice bivših Milovih ministara, koji su je komentarisali na druptvenim mrežama.

“Neka svaki odbor ima najmanje pet članova, pa to je preko 3.000 ljudi! To je više nego što broji crnogorska vojska! Oni su obnavljali i podizali crkve i manastire! A gdje je tu sveštenstvo, monaštvo?! Sve su to bile mini litije”, rekao je Džomić u emisiji “Srpski svijet”.

On je kazao da je skoro 27 godina u Crnoj Gori i da je preživljavao administrativni teror, koji još nije prestao.

“Volio bih da imam i crnogorsko državljanstvo, ali sam jedva dobio i ovu dozvolu za privremeni boravak, koju obnavljam na svakih godinu dana, po osnovu spajanja porodice, a da sam je tražio kao sveštenik MPC ne bih je dobio. Borio sam se pet godina i sedam puta dobijao MUP na Upravnom sudu”, izričit je Džomić.

Osvrćući se na testament mitropolita Amfilohija koji kruži društvenim mrežama, Džomić je kazao da je riječ o falsifikatu.

“Taj testament je klasičan falsifikat! Ovo je napravljeno da se baci zla krv u javnost i da se stavi u funkciju propagande”, kazao je Džomić.

Povodom ove izjave protojereja velibora Džomića na Zviteru oglasio se bivši Milov ministar inostranih poslova Miodrag Vlahovića. On je povodom ove izjave na Tviteru napisao:

"Interesantna poruka, rekli bismo.… Gospodin misli da bi Crnu Goru branila samo regularna vojska, ili podsjeća NATO na situaciju “na terenu”?", napisao je Vlahović.

O ovoj izjavi protojereja Velibora Džomoića oglasio se isto na Tviteru i bivši ministar obrane Crne Gore Predrag Bošković, koji je napisao:

"U sekularnu državu kad uvezete popova da ih je više od vojnika, doktora ili učitelja, onda do punog smisla dodju riječi pokojnog Djordja Balaševića “I tad su došli popovi, pa topovi, pa lopovi…”, napisao je Bošković.

Iako je Džomićeva izjava bila veoma umerena i zasnovana na činjenicama, u crnogorskoj javnosti se navodno spekuliše da dva bivša Milova ministra ciljano podižu tenzije pred lokalne izbore u Nikšiću koji se održavaju 14.marta.

Protojerej Velibor Džomić nije želeo da polemiše pisanje bivših ministara, koji su reagovali na njegovo gostovanje u emisiji "Srpski svijet" na sajtu IN4S.

