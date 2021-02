MANDIĆ O PREBIJANJU AKTIVISTE DF U NIKŠIĆU: Iza toga stoji direktno Milo Đukanović i njegova kriminalna organizacija

Trebješanin je već neko vreme na udaru medija bliskih DPS-u i nikšićke policije.

On je naglasio da ako se vrlo brzo ne otkriju počinioci ovog djela, za nekoliko sati, znaće se da iza ovoga napada na DF stoji "lično Milo Đukanović, koji želi sukobe u Nikšiću, šefovi policije koji su povezani sa organizovanim kriminalom, kao i "kavčani" koje predvodi onaj Zvicer."

Poručio je da v.d. direktora Uprave policije Zoran Brđanin treba da oduzme značke šefovima policije, a ne da ih nagrađuje i raspoređuje na druga mjesta.

"Ovo što se dešava u Nikšiću doživljavam lično, Luka je sin mog brata od tetke. Prebili su jednog vaspitanog dječaka koji je spreman da radi da bi promijenio ovaj grad. Iskazujući solidarnost sa našim Lukom očekujemo vrlo brzu reakciju vlasti da se otkriju počinioci ovog djela. Ako se to ne izvrši u nekoliko narednih sati znaćemo da iza ovog stoji bivši režim i Milo Đukanović", kazao je Mandić na pres konferenciji organizovanoj zbog prebijanja aktiviste u Nikšiću.

"Ti ljudi braniće ono što su nezakonito stekli, spremni su na sve. Neka znaju mi ćemo ovo sprovesti do kraja i 14. naveče ćemo dokazati da su oni prošlost ovog grada", istakao je Mandić.

Osvrnuo se i na odluku v.d. direktora policije Zorana Brđanina.

"Brđanin je rasporedio načelnika i komandira ovog grada na druga mjesta. Da li su oni unapređeni ili su degradirani, to nam je važan odgovor. Šta to znači? Mislimo da ne samo ti ljudi iz Nikšića i drugi ljudi i pomoćnici direktora policije treba da se suoče sa suspenzijom i razoružanjem. Brđanin treba da im oduzme značke i da se krene u utvrđivanje njihove imovine. Da se vidi sa čime raspolažu, onda ćemo znati da neko sa platom 500, 600 evra raspolaže ogromnim bogastvom. Time ćemo doći do odgovora kako su dobili tu imovinu", kazao je on.

Mandić je naglasio da očekuju da se otkriju počinioci ovog teškog krivičnog dela napada na jednog čestitog i poštenog momka.

"Ako se to ne desi mi smo najavili da ćemo se organizovati, nijesmo ni mi repa bez korena. Ovo dijete nije rođeno na ulici da bi se neko istresao na njega. Počelo je nasilje čiji je nalogodavac Milo Đukanović i kriminalne strukture povezane sa njim. Nasilje se unosi u poltiički život ovog grada ali i Crne Gore", dodao je on.

Mandić je kazao da je Trebješanin u CB Nikšić i daje izjavu kako bi kroz činjenice utvridili počinioci napada.

"On je na svoju ruku napustio bolnicu, nije htio da ostane iako sam ga ubjeđivao. Nema problem ni sa kim u Nikšiću. On je naš aktivista, i šalje se poruka da neko može tako da bije naše aktiviste, pozivamo državu, policiju i Vladu da reaguju. Lukino stanje je stabilno, ima povrede po cijelom tijelu, tukli su ga šipkama i nogama kada je pao", rekao je Mandić.

