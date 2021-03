MARKO KOVAČEVIĆ: Oslobodićemo Nikšić od Mila Đukanovića jednom za sva vremena!

Nikšiću je neophodno da se pre svega oslobodi DPS i Mila Đukanovića jednom za sva vremena. To je preduslov svakog napretka. Njihova vlast je napravila mnogo problema građanima, a nije rešila nijedan. Bitćemo vlast koja rešava probleme građana i koja će biti pristupačna, a ne udaljena od naroda. Ovim rečima Marko Kovačević, nosilac liste koalicije Za budućnost Nikšića, započinje razgovor za Kurir, neposredno pred lokalne izbore u ovom gradu, koji će se održati 14. marta.

Ističe da ne naseda na incidente i provokacije političkih protivnika, da umesto toga sa svojim saradnicima predano radi "da obezbede bolju budućnost za sve građane".

Koje su konkretne promene koje bi Nikšićani mogli da očekuju ukoliko pobedite i postanete gradonačelnik?

- Naš prioritet će biti da otvorimo nova radna mesta, da olakšamo život našim majkama, sestrama i suprugama i da našoj deci obezbedimo sve uslove za normalan razvoj i napredak. Na početku kampanje smo obećali da ćemo da otvorimo makar jednu fabriku u našem mandatu. Kampanja još nije gotova, a mi smo ispunili sve preduslove da to obećanje ispunimo. Neće biti lako dići Nikšić na noge. Nećemo obećavati ono što ne možemo da ispunimo, ali ćemo se truditi uvek da uradimo i više od onoga što smo obećali.

Približava se 14. mart, kada su lokalni izbori, da li se političke tenzije povećavaju?

- Tenzije su samo na strani DPS. Svesni su da ubedljivo gube i da se pojavila politička snaga koja će sama biti jača od njih. Zato pribegavaju incidentima i stvaranju tenzija kako bi u atmosferi haosa pokušali da ublaže svoj poraz. Ništa od toga im neće pomoći. Mirni smo i sigurni u sebe, ne nasedamo na provokacije i predano radimo na tome da Nikšić oslobodimo od DPS i obezbedimo bolju budućnost za sve građane.

foto: Kurir

Pre nekoliko dana je pretučen vaš aktivista Luka Trebješanin, gotovo da svi krivca vide u aktivistima konkurentskog DPS Mila Đukanovića. Kako vi vidite taj incident?

- Kada su videli da mi ne odgovaramo na provokacije i ne želimo incidente, onda su pribegli mučkom napadu na našeg aktivistu, kom već duže vremena preko svojih medija crtaju metu. Reagovali smo na to saborno i tražili da se slučaj što pre razreši. Kao rezultat dobili smo preraspodelu u okviru Uprave policije, u kojoj su komandir i načelnik CB Nikšić preraspoređeni sa svojih dosadašnjih pozicija. To je dobar početak, ali mi koje više od godinu dana proganjaju ti ljudi ne možemo biti time zadovoljni. Neophodno je da ti ljudi budu suspendovani i da im se oduzme službeno oružje.

Ko je kriv za to?

- Kriv je DPS i ona struktura u nikšićkoj policiji koju je privremeni predsednik opštine Milutin Simović skoro nagradio za njihov rad u prethodnoj godini, kada su hapsili našeg vladiku i sveštenstvo i mnoge od nas koji smo branili ono najsvetije. Te strukture koje su progonile svoj narod i koje učestvuju u kupovini ličnih karata za DPS i za ove lokalne izbore u Nikšiću treba što prije počistiti iz policije.

Istraživanja pokazuju da lista koju predvodite ima 43 odsto podrške, dok koalicija okupljena oko DPS ima 23 odsto. Treća po snazi je koalicija Mir je naša nacija sa 13%, URA Crno na bijelo-zaokruži slobodu devet odsto, SDP Srcem za Nikšić četiri odsto, a Narodni pokret Miodraga Dake Davidovića tek dva odsto. Ovo je rezultat na papiru, šta očekujete na terenu posle glasanja, da li može da bude iznenađenja?

- Nas ne zanimaju istraživanja. Ona su obično pokazivala za nas manje podrške nego što smo je zaista imali. Svakodnevno razgovaramo sa našim sugrađanima i objašnjavamo im koje su prednosti toga da nama daju podršku. Imamo šta da im ponudimo, a i bili smo sa njima kroz sve nedaće i proteste u kojima su tražili pravdu. Naše pozicije u regionu su najbolje i imamo mogućnost da, pored toga što smo deo parlamentarne većine i što se možemo s vladom dogovoriti o investicijama za naš grad, obezbedimo i sami investitore uz pomoć naših prijatelja iz regiona. To znači veliki broj radnih mesta za sve građane Nikšića. Sve to garantuje najbolji rezultat za našu koaliciju.

foto: Kurir

Koja je uloga Brana Mićunovića, kontroverznog biznismena i bliskog saradnika Mila Đukanovića, u izborima u Nikšiću?

- U svakom slučaju epizodna i turistička.

Otkuda Mićunović sa Dakom Davidovićem na tajnom sastanku, imajući u vidu da se Davidović predstavlja kao neko ko će "oterati DPS"?

- Lično nemam informacije o tom sastanku. O tome sam čuo samo iz medija. Tako da to nije pitanje za mene, već za Mićunovića i gospodina Davidovića. Jedino što znam jeste da od lokalnih opozicionih listi u Nikšiću samo od stranke gospodina Davidovića nismo čuli kritike na račun delovanja Mićunovića u prethodnih pola godine, kao ni da su pozdravili njegovo privremeno privođenje kada se ono desilo. To, međutim, ne mora da znači ništa.

foto: Kurir

Videli ste se sa mladom glumicom Biljanom Čekić, koja igra glavnu ulogu u filmu "Dara iz Jasenovca", kakav ste utisak stekli? Da li ste gledali film, kakvi su vam utisci?

- Film me je zaista duboko dirnuo. Pre svega zbog toga što je probudio kolektivnu svest našeg naroda, što je takao u njegovu dušu. Što nas je podsetio na mučenike koji su nevini stradali zato što dolaze iz našeg naroda i što su pravoslavni hrišćani. Jedan film nije mogao da obuhvati sve vreme postojanja NDH ni sva naša stradanja u toj tvorevini, ali je mogao da nam ukaže na to da je kultura sećanja neophodna da bismo kao narod mogli da idemo u bolju budućnost. Mi iz Crne Gore smo bili počastvovani da je Biljana Čekić, zajedno sa Natašom Drakulić, piscem scenarija, nakon televizijske premijere filma prvo posetila Crnu Goru i da sam mogao da je lično upoznam. Ona u sebi nosi duh naših baka i prabaka i ona jeste Dara iz Jasenovca. Ona je nije glumila, ona je u ovo vreme došla kao suza naših nevinih stradalnika i okupala tom suzom dušu čitavog svog naroda. To je ona suza koji smo u noći premijere filma svi morali da pustimo. Zahvalio sam joj na tome.

Relativno ste mladi, ali niste kratko u politici, koje su osobine koje mislite da vas preporučuju za lidera u Nikšiću?

- Nije baš lepo hvaliti sebe. O tome je bolje da govore drugi. Želim da budem tu za moje sugrađane i da učinim nešto za njihovo dobro. Imam dobru volju i veliku želju da naš grad svi zajedno podignemo na noge. Niti planiram da to radim sam, niti da sve zasluge pripišem sebi. Imamo dosta prijatelja spremnih da nam pomognu da pokažemo kako se jedan planski urušavan i unižavan grad podiže na noge. Dobra volja i pošten pristup su neophodni i ja ću se truditi da u takvom duhu pristupamo svim problemima koji nas u vršenju vlasti čekaju.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir