DAMJANOVIĆ: Pristup Srbije, na sreću svih nas na Balkanu, bio ispravan! Region u strahu od Brisela oklevao u nabavci vakcina!

Crnogorski politički analitičar Igor Damjanović kaže da značaj šireg regionalnog povezivanja i regionalne solidarnosti posebno dolazi do izražaja u "kovid vremenu" kada mnoge od zemalja regiona, među kojima je i Crna Gora, kubure sa nabavkom vakcina te posledično kasne sa procesom vakcinacije.

On za Tanjug ocenjuje da je u nedostatku evropske solidarnosti oko isporuke vakcina, za razliku od drugih u regionu koji su se bespogovorno "zaklinjali na vernost EU", pristup Srbije bio drugačiji i da se pokazao ispravnim i racionalnim jer danas, kako ističe, donosi korist svima u regionu.

"Ne samo da je to na sreću vaših građana, već i svih nas na Balkanu, kojima u ovom teškom trenutku u pandemiji pomažete", naveo je Damjanović aludirajući na pomoć i donacije koje je Srbija isporučila Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i BiH.

Sećam se, dodaje, da je na početku pandemije, u martu prošle godine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da "evropska solidarnost ne postoji, da je to bila bajka na papiru".

"Godinu dana kasnije, situacija na Balkanskom poluostrvu pokazuje koliko je predsednik Vučić bio u pravu i precizan u svojoj oceni", kaže Damjanović.

foto: Youtube prtscr / Srpska RTV

U tom smislu, on navodi primer trenutne epidemiološke situacije u Crnoj Gori koja, kako kaže, "ovih dana poprima razmere apokalipse".

"Umesto pomoći iz NATO pakta, čija punopravna članica Crna Gora jeste, dobili smo zahtev da pošaljemo vojnike na vežbu 'Defender Europe 2021'. NATO vojne manevre ne može izgleda omesti ni humanitarna katastrofa", ironično konstatuje Damjanović i dodaje da ni Evropskoj Uniji, "kojoj su na vernost zaklete i prethodna i aktuelna vlada, ne pada na pamet da nam pomogne u isporuci vakcina naručenih u programu Kovaks".

Prema njegovim rečima, nova vlada Crne Gore oklevala je da počne pregovore o nabavci ruske vakcine 'Sputnjik V' i to je, smatra, uz nasleđeno haotično stanje u zdravstvenom sistemu, jedan od razloga trenutne "apokaliptične epidemiološke situacije u Crnoj Gori".

foto: Printscreen

"Slično su postupile i ostale balkanske zemlje, verovatno u strahu da nabavkom ruskih i kineskih vakcina ne naljute Brisel. Srbija je, pak, imala drugačiji pristup, koji je interes i zdravlje svojih građana pretpostavio sadržajima EU izveštaja o napretku u integracijama", rekao je Damjanović.

On je svakako saglasan da sve regionalne inicijative, pre svega u ekonomskom domenu poput "malog Šengena", treba da dobiju na značaju i da zaslužuju širu podršku zemalja regiona nego što je to do sada bio slučaj.

"Sve što doprinosi širem povezivanju i pospešivanju investicionog ambijenta treba podržati. To je na korist svih država i zemalja regiona", zaključio je Damjanović.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr / Srpska RTV

Kurir