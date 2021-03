OTAC VELIBOR DŽOMIĆ ODGOVORIO MILU: Ne priliči predsedniku da izvrće stvari izvan konteksta

"Bio sam vrlo precizan i jasan kada sam govorio o infrastrukturi Mitropolije crnogorsko-primorske i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Nigde nisam rekao da ima više sveštenika nego vojnika, nego sam rekao da ukupno crkvenih odbornika, verskih službenika i crkvenih poslužitelja zajedno sa sveštenicima, monasima i monahinjama ima više nego što ima pripadnika vojske u Crnoj Gori. I to je nesporna činjenica. Više od 95 odsto njih su državljani Crne Gore pa ne vidim kako predsednik misli da 'uravnotežuje' taj broj. Da li to znači da će da preduzimaju određene radnje u pogledu kršenja prava na slobodu veroispovesti tih ljudi, a to pravo je jednako i za državljane i za strance po svim konvencijama i Ustava Crne Gore. Ne priliči predsedniku države da izvrće stvari izvan konteksta i ja stojim iza svoje izjave o Crkvi, i ne povlačim je“, kategoričan je prota Džomić.

foto: EPA / Boris Pejović

"Ako se može govoriti o infrastrukturi svake države onda se može govoriti i o infrastrukturi bilo koje zemaljske organizacije, a komparativni metod je veoma važan u ljudskom društvu. Niko nije branio predsedniku Crne Gore i njegovoj partiji dok su obavljali vlast u Crnoj Gori da podižu infrastrukturu državne organizacije i ne može nekome sada da bude crkva kriva zbog toga što su mitropolit Amfilohije i episkop Joanikije savesno vršili svoju crkvenu službu. Jedan od ciljeva naše crkve kao i svake druge verske organizacije jeste da ima što više a ne što manje sveštenika, vernika, crkvenih službenika i ljudi koji veruju u Boga. Nije valjda cilj sekularne Crne Gore koja je personifikovana u ličnosti šefa države pored ostalih organa da vernika i sveštenika bude što manje. Mi želimo da u Crnoj Gori svega bude u izobilju – pa i vojnika“, kazao je protojerej-stavrofor dr Velibor Džomić za Novosti, prenosi Mitropolija crnogorsko-primorska.

Kurir.rs/Novosti

Kurir