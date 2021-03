CRNOGORSKI MEDIJI PRENOSE: Na dan izbora u Nikšiću biće velikog hapšenja aktivista DPS zbog kupovine glasova!

U Nikšiću će, kako nezvanično saznaju crnogorski mediji, na dan lokalnih izbora doći do velike akcije policije i hapšenja DPS aktivista koji kupuju lične karte u ilegalnim i improvizovanim štabovima koji se nalaze u kućama, stanovima i podrumima na teritoriji tog grada.

Izvor koji je blizak policiji takođe kaže da je policija operativnim radom došla do saznanja da se na više od 20 lokacija u tom gradu svakodnevno obavlja nelegalna kupovina ličnih karata i to za cenu od 100 pa čak i do 500 evra, prenosi portal Signalcg.me.

Kako prenose nezvanično, u hapšenju će učestvovati više od 100 pripadnika interventne jedinice iz Nikšića i Podgorice i "ovo će biti jasan znak da država konačno staje na put nelegalnim aktivnostima Demokratske Partije Socijalista". Kako se navodi, spremaju se i najstrože kazne za sve aktere ovih i sličnih aktivnosti.

