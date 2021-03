KURIR U NIKŠIĆU, DAN UOČI SUDBONOSNIH IZBORA: Grad ključa, počinje bitka za svaki glas! (VIDEO, FOTO)

Zaista, važnijih izbora od ovih za Nikšić i Nikšićane nije bilo. Za grad pod Trebjesom oni su važniji i od parlamentarnih izbora održanih 30. avgusta prošle godine.

Jedni se u gradu iz petnih žila trude, i trudiće se sutra, da dokažu da je Milo prošlost, a pobeda 30. avgusta početak njegovog kraja, da će u Nikšiću biti definitivno "gotov". Drugima je važno da pokažu da Milu ni izbiliza nije kraj.

"Pobediće koalicija "Za budućnost Nikšića"! Pogledajte oko sebe, pa, na licima građana već se vidi euforija, vidi se pobeda i konačna smena vlasti DPS-a", kaže mi u centru grada Predrag Višnjić, diplomirani politikolog.

Predrag Višnjič foto: Kurir/Z.Šaponjić

On je, to se odmah vidi, veoma uveren i siguran u to što priča.

"Ljudi su videli šta se dešavalo proteklih 30 godina. Videli su pljačku, videli kako nestaje, kako propada jedna po jedna fabrika po kojima se Nikšić prepoznavao, i, ljudima je dosta, zato će doći do promena", kaže Višnjić.

foto: Kurir/Z.Šaponjić

U subotnje popodne, petnaestak sati pred izbore, Nikšić ključa. Grad je uprkos oštrim epidemijskim merama pun ljudi, pun automobila. Vri u štabovima stranaka, gradom povremeno prođe poneki automobil sa velikom državnom zastavom Crne Gore.

"To su ljudi koji podržavaju DPS", kažu mi momci blizu štaba koalicije "Za budućnost Nikšića".

"Varaju se oni koji misle da je Milo gotov, da mu je kraj. Zato ćemo mi sutra pobediti! Mnogo puta se činilo da Milo gotov, a on je uvek nalazio načina da nastavi svoj put napretka Crne Gore", rekao mi je u centru grada stariji Nikšićanin, čaln DPS, koji nije krio svoje stranačko opredeljenje.

"Ja očekujem pobedu Marka Kovačevića", kaže Milan Đukić, Nikšićanin.

Milan Đukić foto: Kurir/Z.Šaponjić

Nikšić je drugi grad po broju stanovnika u Crnoj Gori, sutra će ravo glasa imati 58.833 birača, u opštini živi oko 72.000 stanovnika. Tradicionalno, i na mnogo manje važnim izborima ovde je uvek velika izlaznost.

foto: Kurir/Z.Šaponjić

Za opasku, poštapalicu koja se ovih dana može čuti u Crnoj Gori, da su sutrašnji izbori u Crnoj Gori svojevrsna "Staljingradska bitka" , ponajviše za Mila Đukanovića, presudna bitka, većina Nikšićana se samo nasmeje.

"U boga se nadamo da ćemo sve rešiti olovkom, dosta je nama bitaka".

"Ovde se loše živi, fabrike su zatvorene, posla nema, mladi odlaze, ako ovi izbori u tom smislu nešto ne promene, makar za mrvu, onda više ništa nema smisla", kažu dvoje mlađih Nikšićana.

Kurir.rs/Z.Šaponjić

Kurir