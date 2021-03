BIZARAN ZAHTEV DPS OPOZICIJI: Marko Kovačević objasnio dešavanja sa glasačkom kutijom! Neverovatna drskost Milovih pulena!

Nosilac liste "Za budućnost Nikšića" Marko Kovačević kazao je da na biračkom mestu 118 Dragova Luka došlo do problema kada Birački odbor nije dozvolio predstavnicima opozicije da zajedno ponesu glasačku kutiju za glasanje putem pisma.

Kovačević je rekao da je opoziciji rečeno da mogu da ih prate kolima i da je isti problem bio i na drugim biračkim mestima.

"Došao sam na to mesto gde je bilo tenzija a okupljeni su branili automobilu da krene bez predstavnika opozicije. Ušao sam i razgovarao sa članovima Biračkog odbora i oni su mi rekli da je to u skladu sa mišljenjem Opštinske izborne komisije, iako je mišljenje OIK da treba da idu i dva predstavnika opozicije. Ubrzo je došla policija, čuli smo navode Demokratske partije socijalista koja pokušava da proizvede tenzije. Tamo niko nije bio pretučen, niko nije ušao nasilno. Razgovarao sam sa načelnikom CB i on je rekao da će demantovati navode DPS", ističe Kovačević.

"Nije bilo otimanja biračkog materijala, već je član Biračkog odbora iz opozicije premestio kutiju u svoj automobil i tražio da zajedno idu da bi se realizovalo glasanje putem pisma, al je to odbijeno".

