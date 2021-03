NAPADNUTI AKTIVISTI SRPSKE KOALICIJE: Članovi DPS ih opkolili automobilima, pa krenuli na njih rukama i kamenjem

Aktivisti koalicije Za budućnost Nikšića Ratko Bošković, Igor Ćipranić i Stefan Krulanović brutalno su napadnuti od aktivista DPS-a u Morakovu.

Dvojica su bili prinuđeni da se brane, jer su prvo verbalno a zatim i fizički napadnuti!

"Njima je autom preprečen put čime im je onemogućeno kretanje. Opkolilo ih je pet automobila iz kojih su izašli DPS aktivisti koji su počeli da ih vređaju na račun njihove nacionalnosti govoreći 'Ko vam je rekao da dođete u Morakovo?'. Dvojica naših aktivista su pokušali da mirnim putem reše ovaj sukob ali su DPS aktivisti prvo šakom pa zatim kamenom udarili Krulanovića", poručuju iz srpske koalciji i dodaju:

"Došlo je do kako saopštavaju naši aktivisti razmene udaraca sa obe strane gde su oni u jednom trenutku uspeli da se izvuku iz pravog obruča i da se probiju do grada na sigurno. Ratko Bošković koji je tek kasnije došao je verbalno napadnut i Bošković sa indignacijom odbacuje bilo kakvu umešanost u sukob i za to ima svedoke koji su tu bili prisutni. Oni napominju da ne žele niti su bilo kada želeli da dižu tenzije, jer to nikome nije potrebno".

(Kurir.rs/Novosti)

