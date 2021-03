POKVARENO: Milo bi po svaku cenu da zadrži rodni Nikšić, ucenjuje Bečića da uđe s njim u koaliciju!

Naime, Đukanović pokušava da pridobije podršku Alekse Bečića, predsednika Skupštine Crne Gore i lidera Demokrata, i sve to pakujući mu u medijima aferu u koju je uključen i bivši gradonačelnik Budve Dragan Krapović. Tako je još tokom izborne kampanje glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić objavio njihove razgovore u kojima se dogovaraju o nameštanju posla za izgradnju hotela u Bečićima.

- Milo je to unapred uradio ne bi li ih oslabio pred izbore u Nikšiću, a kako mu to, očigledno, nije pomoglo sad preti intenziviranjem priča o svemu tome ne bi li privoleo Bečića da, u zamenu za stavljanje te afere pod tepih, pristane da s njim napravi koaliciju i tako zadrži vlast u rodnom gradu. To je Milova isprobana formula - ispričao je dobro obavešten izvor.

foto: Printscreen Youtube/Al Jazeera Balkans

No, ovaj Đukanovićev potez nije mnogo potresao predstavnike Demokratskog fronta i, po svemu sudeći, budućeg gradonačelnika Marka Kovačevića, nosioca liste "Za budućnost Nikšića". Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić za Kurir kaže da je ubeđen da će svako "oduvati" Đukanovića.

foto: Youtube prtscr / Prva Crna Gora

- Siguran sam da će Milo koristiti sve resurse i da će pokušati da bilo koga iz parlamentarne većine pokuša da prevede na svoju stranu ucenama, podmićivanjem i nasiljem, to su metode koje koristi i ovo što sada čujemo mene ne iznenađuje. Očekujem pak da će se Demokrate, ili neko drugi na koga je usmerena tačka napada, odupreti, jer znaju da oni koji su glasali za njih, podjednako kao i oni koji su glasali za nas, žele da Milo ode - izričit je Mandić.

Milan Knežević iz Demokratskog fronta za Kurir je podsetio da je Đukanović izjavio da je njegov DPS spreman za svaki vid koalicionog saveza sa svim političkim subjektima izuzev sa DF.

- To doživljavam kao kompliment i za našu ideologiju i za naš politički izborni program, ali i za našu borbu koju smo svih ovih godina vodili protiv njega, jer bih se zabrinuo da me pozove u koaliciju. Kako će se pak izjasniti o mogućoj koaliciji sa Đukanovićem oni subjekti koje je on pozvao, to nije na meni, to su već pitanja za predsednike tih stranaka - rekao nam je Knežević.

Foto/Source:AP/Risto Božović/ Kurir.rs/ Ivana Žigić

Kurir