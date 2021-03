KRIVOKAPIĆ: Ne možemo poništiti odluku prethodne vlade o proterivanju ambasadora! Jedini izlaz da Božović ponovo preda akreditive

Krivokapić smatra i da pitanje ambasadora Srbije u Podgorici Vladimira Božovića, koga je prethodna crnogorska vlada proglasila za personu non gratra, ne treba isticati, jer, prema njegovoj oceni, svako potenciranje nekog pitanja u budućnosti može predstavljati prepreku za saradnju. Krivokapić je za Dan rekao da, Srbija, ako želi Božovića kao jedinu mogućnost za budućeg ambasadora u Crnoj Gori, to može uraditi poštujući diplomatske protokole, prenosi portal CdM. "Nadam se da će svi biti zadovoljni time što ćemo prihvatiti nove akreditive za gospodina Božovića", naveo je Krivokapić i ponovo izneo tvrdnju da u ovom trenutku vlada ne može da poništava odluke koje nije ni donela. Na pitanje da li smatra da se odnosi između vlasti Srbije i Crne Gore mogu graditi na zdravim osnovama, Krivokapić je odgovorio da odnos sa Srbijom nije onakav kakav bi Podgorica želela da bude. "Ali, mi činimo što je do nas da se ti odnosi pomere u željenom pravcu. I nećemo učiniti ništa što bi te odnose dovelo u pitanje. To ni je ni nalik onome što je radila prethodna vlastu Crnoj Gori, koja je svoju političku platformu temeljila, između ostalog, i na konfrontaciji sa Srbijom", rekao je Krivokapić. On je dodao da će crnogorska vlada svoju politiku zasnivati upravo na saradnji sa Srbijom, ali i svim drugim državama u regionu.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir