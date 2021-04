KRIVOKAPIĆ SMENJUJE MINISTRA ZBOG SREBRENICE! VULIN: Ne bi me čudilo da za antisrpsku politiku potraži Milovu pomoć!

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izazvao je do sada najozbiljniju političku krizu u zemlji pošto je juče pokrenuo postupak smene ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog njegovih izjava da u Srebrenici nije bilo genocida!

Sudeći prema najavama, Krivokapićev potez neće podržati cela vladajuća koalicija, jer je Demokratski front poručio da neće glasati za smenu Leposavića.

Tačno četiri meseca od formiranja vlade, koja ima tesnu većinu u parlamentu, Krivokapić je juče u vanrednom obraćanju javnosti poručio da su Leposaviću progledali kroz prste kada je u pitanju bio istup u vezi sa Zakonom o amnestiji i okolnostima oko usvajanja tužilačkih zakona, ali i naglasio da je ulje na vatru dolila izjava ministra u parlamentu da je spreman da prizna da je „u Srebrenici učinjen zločin genocida kada se to i nedvosmisleno utvrdi“.

Bez podrške DF

Za Krivokapića je takav istup ministra - nedopustiv.

- Najteža odluka koju sam doneo u životu. Rukovođen jasnim stavovima iz sporazuma sa liderima pobedničkih koalicija i stavovima iz ekspozea, do detalja sam upoznat sa dešavanjima i radom ministara. Ovu vladu ruše svi, i pozicija i opozicija i okruženje i centar, i niko je ne doživljava kao svoju. To su porođajne muke, jer još nismo prebolovali dečje bolesti. Dao sam slobodu svakom ministru, verujući u njegovu biografiju i stručnost. Možda se nikad u istoriji nije desilo, ali se mora desiti smenjivost. Niko nije u poziciji da ostane četiri godine na funkciji - izjavio je Krivokapić, uz opasku da je obaveza Leposavića bila da na poslaničko pitanje odgovori u duhu politike vlade, a ne u duhu akademske rasprave.

Jedan od lidera DF Andrija Mandić najavio je da njegovi poslanici neće podržati razrešenje ministra.

Nije mu stalo do Srba

- DF je podržao vladu 4. decembra. Ta vlada je imala našu podršku. DF će slediti volju glasača. Mislimo da nije dobro da se raspravlja između ministra Leposavića i premijera - izjavio je on nakon hitnog sastanka lidera parlamentarne većine.

Mandićev kolega iz DF Milan Knežević smatra da protiv vlade radi najviše premijer Krivokapić.

- On je doveo vladu u krizu. Meni je veoma simptomatično da se sve dešava pod aktivnostima patriotskih snaga. Bolje je da je Krivokapić smenio one ministre koji su glasali za DPS - poručio je Knežević.

Srpski ministar policije Aleksandar Vulin poručio je da je Krivokapić još jednom pokazao da mu nije nimalo stalo do toga šta misle i osećaju i Srbi i Srbija.

- I dobro što je to uradio, poruku smo razumeli, po njoj ćemo i postupati. Pokazao je da mu nije stalo do Srba. Ne bi me čudilo da u antisrpskoj politici potraži podršku Mila Đukanovića. Oni koji mrze Srbe se uvek prepoznaju i na kraju nađu zajednički jezik - naglasio je Vulin.

PROTIV SMENE Protesti u Nikšiću Smeta im njegova izjava o Srebrenici Vladimir Leposavić foto: Youtube prtscr / 24 vesti Protiv Krivokapićeve namere da smeni Leposavića juče su na društvenim mrežama ekspresno organizovana protestna okupljanja. Ljudi se pozivaju da izađu na ulice Nikšića kako bi pružili podršku ministru Leposaviću i tako izrazili neslaganje zbog Krivokapićevog disciplinovanja ministra koji je u Skupštini Crne Gore izneo svoje stavove o Srebrenici.

