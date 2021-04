SMENA LEPOSAVIĆA ZAVISI OD GLASANJA DPS: Niko se ne oglašava, a odluke o sednici parlamenta još nema!

"Najava smene Leposavića iznuđen je potez kojim premijer pokušava da izbegne neminovan gubitak poverenja međunarodnih partnera”, saopštili su iz DPS-a, ali nisu odgovorili da li će glasati za smenu ministra...", piše podgorički dnevnik, koji je od DPS-a tražio odgovor na to pitanje. Leposavić, koji je odbio da podnese ostavku na zahtev Krivokapića, juče se nije oglašavao, a Vijesti saznaju da bi trebalo da održi pres konferenciju krajem sedmice. Navodi se i da, iako je Krivokapić najavio da će zahtev za opoziv Leposavića odmah proslediti parlamentu, to se nije dogodilo do sinoć. Podseća se da predsednik Skupštine Aleksa Bečić nije zakonom ni Poslovnikom obavezan rokom u kom mora da sazove sednicu parlamenta. Ustavom Crne Gore propisano je da se premijer i članovi vlade biraju i razrešavaju većinom glasova svih poslanika Skupštine, odnosno najmanje 41 glasom. Glasanje za smenu Leposavića do sada su najavile opozicione SDP, SD, Bošnjačka i Liberalna partija. Razloge smene Leposaića, dodaje se, ne spori ni Albanska lista, koja ima jednog poslanika, Gencija Nimanbegua. Krivokapić je zahtev za opoziv Leposavića najavio zbog izjave ministra u parlamentu da je spreman da prizna da je u Srebrenici učinjen genocid kada se to i nedvosmisleno utvrdi i da je odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu o genocidu u Srebrenici bazirana na stavu Haškog tribunala koji je, kako je rekao, kompromitovan. Krivokapić je juče podsetio i na ranije “grehe” ministra, pohvalu tužilačkim zakonima pre stava Venecijanske komisije, ali i izjavu da će vlada amnestirati optužene u slučaju navodog "državnog udara", što je Agencija za sprečavanje korupcija utvrdila kao kršenje javnog intresa. Vijesti pišu da se u kuloarima već kalkuše imenima onih koji bi mogli da zamene Leposavića.

