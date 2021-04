MILOVIM STOPAMA: Zdravko Krivokapić UDARIO NA SRBE po Đukanovićevom modelu!

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić jednim radikalnim potezom je rasturio ideju nove vladajuće koalicije da u najkraćem roku demontira režim DPS Mila Đukanovića! Zarad političkog profita, Krivokapić je zaigrao Đukanovićevu igru i tako pokazao da je ili izneverio očekivanja naroda koji ga je na vlast doveo ili je potpuno politički zastranio, ocenjuju sagovornici Kurira.

Krivokapić je, uprkos protivljenju gotovo svih stranaka vladajuće koalicije, u parlamentu pokrenuo proceduru smene ministra pravde i ljudskih prava Vladimira Leposavića zbog njegove izjave da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid tek kad se to i nedvosmisleno utvrdi.

Vazalni položaj

Bivši šef diplomatije Živadin Jovanović kaže za Kurir da Krivokapićev potez najbolje ilustruje koliko je Crna Gora u kandžama NATO.

- Uloga Mila Đukanovića u tom scenariju je nesumnjiva, on je separatista i aparatčik NATO. On je zemlju uveo u vazalni položaj i vodio je antisrpsku politiku kako bi smanjio uticaj srpskog faktora u regionu. Ko god da je došao na mesto premijera, suočio bi se s vođenjem zemlje koja je pod okupacijom. Krivokapić je došao na talasu otpora protiv otimanja imovine SPC i njegova vlada nema antisrpski koncept. Međutim, za ovaj potez nema srpske glasove u parlamentu i videćemo da li je izneverio očekivanja naroda ili je zastranio. Ukoliko smena ne prođe, Crna Gora će pokazati minimum slobode. Ali nema istinske slobode dok ne izađe iz Alijanse i ne povuče priznanje nezavisnog Kosova - poručuje Jovanović.

Građani su ogorčeni

Direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević ukazuje na paradoks da je Krivokapić spreman da - posle svega četiri meseca postojanja vlade - sa Đukanovićevim DPS ruši svog ministra.

- Ne smeju se od ovako osetljivih pitanja praviti patriotske igre ne bi li se politički profitiralo, što u Crnoj Gori radi DPS Mila Đukanovića. A tu "igru" prihvatio je Zdravko Krivokapić. Došli smo do toga da je Krivokapić sada spreman da sa takvim DPS ruši svog ministra. Građani Crne Gore, i to oni koji su bili za razvlašćivanje DPS, ogorčeni su. Oni se okupljaju i saopštavaju da je Krivokapić ostao bez ikakvog autoriteta, a oni koji se sada naslađuju su upravo oni iz Đukanovićevog DPS - objašnjava on.

Neophodna nova većina Premijer računa na DPS? Premijer za smenu ministra Leposavića nema jedinstvo unutar vladajuće koalicije, pa je najintrigantnije pitanje ko će obezbediti minimalnu većinu od 41 glasa, od ukupno 81 poslaničkog mesta, u crnogorskom parlamentu. Protiv Krivokapićeve namere je Demokratski front, koji ima 16 poslanika, Pokret za promjene i SNP, koji imaju po pet poslanika, i Prava Crna Gora s jednim glasom. Prema najavama, za predlog premijera glasaće četiri poslanika URA, tri poslanika Bošnjačke stranke, troje socijaldemokrata i tri poslanika SDP. Demokrate su najavile da će glasati za smenu, ali samo u slučaju da dogovor postignu partije na vlasti. Opozicija, u kojoj je ubedljivo najjači DPS Mila Đukanovića, pozdravila je Krivokapićevu odluku i najavila podršku, ali su zahtevali i da premijer podnese ostavku.

IVICA DAČIĆ, PREDSEDNIK SKUPŠTINE SRBIJE Žalosno da vlada padne zbog Srebrenice foto: Kurir - Nećemo da se mešamo u stvari u Crnoj Gori, ali bilo bi žalosno da vlada padne zbog nečega što neće biti po volji srpskom narodu i zbog načina kako neko ocenjuje događaje u Srebrenici. Srbiji je važno da se očuva politička stabilnost u regionu i da pružimo ruku za normalizaciju odnosa sa Crnom Gorom, a za to je potrebno da vlast bude stabilna - rekao je Dačić za TV Pink.

