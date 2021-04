KOMITE SU KIDISALE KAO ZVERI: Napadnuti Beranac opisao kako je izgledao napad Milovih poslušnika

Šetao sam sa devojkom, kada su nas iz kolone okićene crnogorskim zastavama zasuli uvredama, a bilo je i flaša. Odjednom su kao pobesnele zveri izleteli iz kola, verovatno su me prepoznali, pa im se to nije dopalo.

"Znamo svi zbog čega su me napali, ali, ne bh sada o tome. Njih desetak, kidisalo je na mene. Tukli su me krvnički, bacili me na zemlju i šutirali. Meni i devojci su psovali majku. Srećom, naišao je čovek koji me je spasio od tih bitangi", priča za "Novosti" mladi Beranac D.L., koji je u nedelju veče napadnut iz ''komitske'' kolone u ulici ''29 novembra''.

"Dobro se završilo, jer, kidisali su na na jednog čoveka, koji je zavapio:Dete od dve godine je sa mnom! Šta vam je? Odustali su, na svu sreću", priča D.G., za "Novosti" posle snimanja u Opštoj bolnici u Beranama gde je dovezen u pratnji policajca, koji ga je odveo da da izjavu pripadnicima policije o celom incidentu, koji se zbio u blizini jedne banke čije kamere su zabeležile događaj.

Kako "Novosti" prenose, policija u Beranama je brzo reagovala posle ovog incidenta i uhapsila četiri ili pet huligana koji će sutra biti privedeni u Sud za prekršaje, ali, po svoj prilici i predati Osnovnom državnom tužilaštvu, ako se utvrdi da u njihovom ponašanju ima elemenata krivičnog dela.

