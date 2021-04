BRUKA: Krivokapić ugrožava bezbednost ministra Leposavića! Još ga nije smenio, a već mu oduzeo karticu za parking

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nastavio je s pritiscima na vladajuću koaliciju da ga podrži u smenjivanju ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog izjave o Srebrenici. Koliko je premijeru i onima koji ga podržavaju stalo da izguraju ovu smenu, pokazuju metodi kojima se služe, pa je tako Leposavić ostavljen na cedilu kada je reč o bezbednosnom protokolu koji je imao kao ministar.

Neobičan nalog

Ministru Leposaviću je dodatno ugrožena bezbednost zabranom parkiranja njegovog službenog vozila u garaži vlade, piše crnogorski portal Borba. me. Kako navode, njemu su u utorak deaktivirane kartice za ulazak u vladinu garažu, a obezbeđenje ministra je dobilo usmeno obaveštenje da VIP vozilo ministarstva pravde više ne može da se parkira u garaži vlade, i to po nalogu iz kabineta Generalnog sekretarijata vlade. Ovaj nalog je, kako se ocenjuje, prilično neobičan, s obzirom na to da je isti Generalni sekretarijat pre samo dva meseca naložio ministru pravde da upravo zbog veće bezbednosti koristi garažu, a ne otvoreno parkiralište.

Ništa od smene

Osim smene Leposavića, kamen spoticanja u vladajućoj koaliciji bili su i tužilački zakoni, ali je u ponedeljak veče postignut dogovor u vezi s tim aktima. Sve trzavice u vlasti praćene su i višednevnim antivladinim protestima Patriotsko-komitskog saveza, čije pristalice, među kojima su i pristalice DPS Mila Ðukanovića, od premijera traže ostavku.

Uoči sastanka predstavnika stranaka vladajuće koalicije s Krivokapićem, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže za Kurir da njegov blok neće promeniti odluku o Leposaviću.

- Ne znam šta će sastanak doneti, ali znam da nema govora da odustanemo od stava da nećemo glasati za smenu ministra Leposavića - poručio je on.

EU je poručila Podgorici da će podrška Brisela održivim investicijama doprineti cilju Crne Gore da obezbedi održivost javnog duga, ali i da EU ne otplaćuje kredite od trećih strana, saopštila je portparolka EK Ana Pisonero Hernandez. Podgorički portal CdM podseća da je potpredsednik vlade Crne Gore Dritan Abazović tokom nedavnog boravka u Briselu tražio od EU pomoć za otplatu kredita kineskoj banci za izgradnju prvog dela deonice auto-puta Bar-Boljari.

Lider Prave Crne Gore Marko Milačić kaže da „DPS, zaogrnut komitskom bukom", želi da izazove nemire: - Kao odgovor, između ostalog, na šovinističke ideje i skupove, iza kojih i ovog puta stoji organizovani kriminal, seli smo i kao odgovorni ljudi, lideri partija parlamentarne većine, napravili zajednički dogovor i kompromis u vezi sa tužilačkim zakonima koji nam garantuje uspeh. Nova struktura u tužilaštvu je ono čega se boje takozvani komiti, odnosno oni koji im pune glave i rezervoare za divljanje po ulicama i destabilizovanje zemlje.

Ivana Kljajić