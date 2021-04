NA DANAŠNJI DAN CRNU GORU JE OPUSTOŠIO RAZORAN ZEMLJOTRES: Život izgubila 101 osoba, osetio se širom SFRJ VIDEO

Tog nedeljnog jutra, tačno u 7:19:50, potresla se zemlja od Herceg Novog do Ulcinja, seizmografi su zabeležili udar jačine devet stepeni Merkalijeve skale u epicentru, koji nije bio u jednoj, već u celom nizu tačaka na liniji granica sa Albanijom pa do Herceg Novog. Zarište potresa bilo je na dubini od 30 kilometara, zbog čega se tako žestoko i osetio u celoj Crnoj Gori, a snažni odjeci doprli su čak i do najudaljenijih tačaka ondašnje SFRJ.

Život je izgubila 101 osoba, a više od hiljadu je povređeno - među njima 159 teško.

Stručnjaci su procenili da su nanijete štete iznosile oko 70 milijardi i 675 miliona dinara - 4,5 puta veće od celokupnog godišnjeg nacionalnog dohotka, a njihova sanacija trajala je duže od decenije.

Vest o katastrofi, u svet je uz pomoć radio amatera od novinara prvi poslao tadašnji dopisnik “Politike “iz Bara, Božidar Boško Milošević.

Zemljotres je izazvao podjednako velika razaranja na širokom prostoru, teško je stradalo preko 250 naseljenih mesta širom primorja, a i gotovo sve što je ljudska ruka stvorila u njegovom zaleđu.

