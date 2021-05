DEMOKRATE PLJUJU PO PREDSEDNIKU SRBIJE: Plaćaju Georgijeva da ih podrži u Herceg Novom

Na Fejsbuk stranici Demokratske Crne Gore Alekse Bečića pojavio se tvit pevača Vlada Georgijeva koji brutalno napada predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kolege Demokrata iz Demokratskog fronta. Georgijev je prepoznat kao čovek koji "svira" onoliko koliko dobije novca, ali iznenađuje ponašanje Demokrata koje su dio nove vlasti u Crnoj Gori. Pevač je svoju pljuvačinu završio pozivom Novljanima da glasaju za njihovog nosioca izborne liste u Herceg Novom, Stevana Katića.

Uzimajući u obzir da većina turista u Crnoj Gori dolazi iz Srbije, kampanja Demokrata protiv zvanične Srbije nije nimalo prijateljska. Spremnost Srbije da pomogne Crnoj Gori u vakcinama protiv korone i pozivima da srpski turisti dođu na crnogorsko primorje, nailaze na napade od Demokrata koji odgovaraju izjavama premijera Zdravka Krivokapića, ali i antisrpskoj politici Milove stranke!

Doduše, politika Demokratske Crne Gore, faktički, uključuje antisrpske stavove. Priznaju postojanje lažne države Kosovo, podržavaju članstvo Crne Gore u NATO-u, izbjegavaju NATO agresiju 1999. godine nazvati pravim imenom, a stide se srpskog jezika, pisma i trobojke. Krivokapić je osudu skorašnjeg skrnavljenja crkve Sv. Marka u Kotoru učinio sa slikom ovog hrama bez trobojke. Koliko se to onda zaista razlikuje od politike Demoratske partije socijalista?

Očigledno su za pare našli pajtosa u Georgijevu koji veruje i da je planeta Zemlja ravna ploča pa tako plasira i razne druge laži. Pitanje je da li Georgijev to govori pod uticajem psihoaktivnih supstanci ili je samo debelo plaćen. Beogradska čaršija šušori o velikim dugovima u koje je pevač upao zbog svog raspusnog života i korona krize i više ne bira sredstva da dođe do bilo kakvog novca. Droga i alkohol su uzeli danak. Nije tajna da je na prošlim lokalnim izborima u Herceg Novom održao koncert podrške upravo Demokratskom frontu, a oni što tako lako "obrnu ploču", ne čine to zbog istine i pravde.

