NOVI GAF ALEKSE BEČIĆA POSLE PRIZNANJA KOSOVA: Iza leđa SPC pozvao Papu da poseti Crnu Goru?!

Jasno je da se Bečić od prvog dana baš uživio u ulogu predsednika skupštine, da se okružio sa desetak telohranitelja izigravajući velikog lidera, ali nije baš bilo očekivano da ,,krene” i na papu lično. Kaže jedna pesma Atomskog skloništa ,,bolujete od visina…”, što u njegovom slučaju nikako nije sporno, ali, pobogu, u čije ime je Aleksa Bečić pozvao papu i zašto bi poglavar Rimokatoličke crkve uopšte trebalo da bude gost većinski pravoslavne Crne Gore.

Zašto je Bečić preskočio da o ovom pozivu, koji je inače prikrio po skupštinskom sajtu, obavesti Srpsku pravoslavnu crkvu, koja, valjda, jedina može da ima komunikaciju te vrste. Ali, osim želje da igra na svaku stranu, Bečić samo još jednom pokazuje da je njemu potpuno svejedno, da se radi o malom licemerju koji se krije s vremena na vrijeme iza crkve, a trebalo mu je mesec dana da skupi hrabrost i priključi se litijama, kada su mu dali signal iz ambasade da neće zbog toga imati packe.

A koliko uopšte razmišlja Bečić kad poziva u goste papu o drugim stvarima, o osjetljivim pitanjima za pravoslavlje i srpski narod? Nikoliko, jer Bečića pravoslavlje i srpski narod interesuju samo kada je predizborna kampanja. Zato i nije čudno što poziva čoveka koji za Alojzija Stepinca kaže da ,,mu se treba moliti jer je blažen”.

Eto pameti i odgovornosti Alekse Bečića, njemu je potpuno svejedno, njega ne interesuje ni Stepinac, ni Jasenovac, to su za njega izlivi ,,srpskog pećinskog nacionalizma”, pa neka dobro razmisle Srbi koji drže do srpstva da li je takav čovjek, koji se kreće u ,,rasponu” od albanskih esktremista do ustaša i Alojzija Stepinca zaslužio i jedan jedini njihov glas. Njega mogu da glasaju Srbi koji su poput Čede Jovanovića, Čanka i drugih čankolizaca.

Njemu je, kao što rekosmo, svejedno, kao što mu je bilo svejedno i da pravi Koaliciju u Tuzima sa onima koji su pobjedu proslavljali klicanjem terorističkoj OVK.

Pa kad je njemu svejedno, kad ne zna ni ko je ni šta je, osim što mu je važno da prevarom otima glasove, onda i Srbima kojima je stalo do tradicionalnih vrednosti treba da bude svejedno i da Aleksu prepušte onima do kojih mu je više stalo.

