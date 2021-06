SASTANAK U PODGORICI: Koalicija Za budućnost Crne Gore pozvala Krivokapića da podnese ostavku!

Danas je u Podgorici održan sastanak predsednika stranaka koalicije “Za budućnost Crne Gore” koju u Skupštini predstavlja 26 poslanika - dve trećine parlamentarne većine.

Duboko razočarani poslednjim potezima premijera Krivokapića, naročito nepotpisivanjem Temeljnog ugovora sa SPC-om, poslanici naveće koalicije u okviru parlamentarne većine od istog zahtevaju ostavku.

Saopštenje koalicije “Za budućnost Crne Gore” prenosimo u celosti:

"Odustajanjem premijera Krivokapića da potpiše Temeljni sporazum sa SPC srušeni su osnovni principi naše koalicije. Time je premijer izneverio naše strpljenje i izgubio našu podršku sve dok se obećano ne ispuni, i to bez odlaganja. Koalicija Za buduĆnost Crne Gore ima dužnost koja je iznad političke i i iznad svakog interesa.

Obavezni smo da poštujemo građane, da ih ne izneverimo, da ih sledimo i budemo izvršioci njihovih očekivanja.

Duboko smo razočarani posljednjim političkim i politikanskim kalkulacijama premijera Zdravka Krivokapića kojima je naneo veliku štetu onima koji su ga izabrali i koji su mu verovali.

Ustupili smo mu prvo mesto na našoj listi, pobedili smo i izabrali Vladu koju je on predložio bez bilo kakvih konsultacijama sa nama. Svesno smo postupali suprotno političkim zakonima modernih društava sve iz vere i nade da je to čovek koji može da pogreši kao i svi mi, ali koji neće obmanuti, prevariti i okrenuti leđa svojima. Verovali smo da neće raditi sebično za sebe i one druge koji su poraženi na izborima.

Premijer je prekršio obećanje i datu reč građanima, Crkvi i blaženopočivšim mitropolitu Amfilohiju i patrijarhu Irineju.

Nepotpisivanje Temeljnog ugovora, neprikladan i neodgovoran odnos prema verujućim ljudima i SPC je najveći politički udarac našoj koaliciji od strane premijera. Očigledno je da svako drugi počev od manjih koalicionih partnera do činovnika pojedinih NVO imaju veći uticaj na Vladu od nas koji je sa dvotrećinskom većinom podržavamo. To je ne samo neprihvatljivo, nego je i ponižavajuće.

Kada se potroši reč, izgubi poverenje i nekadašnja skromnost zameni umišljenošću, ličnom veličnom i važnošću, onda narodu ne ostaje nista drugo nego da ustane i kaže da ga tako, preko noći promenjen čovek više ne može predstavljati.

Bilo bi prirodno da se Krivokapić zahvali svima nama, da zatraži oprost i od onih koji su ga preporučili i pokaže da je demokratija iznad svakog pojedinca, a parlamentarna volja predstavnika naroda zakon koji se mora postovati u svakoj prilici. Nažalost, plašimo se da se to neće desiti. Zato, u ovom cilju, pozivamo naše partnere u parlamentarnoj većini da, nezavisno od odgovora premijera Krivokapića koji nije želeo sa nama da razgovara ni oko budžeta, što je posebna i strašno ozbiljna tema, potpišemo precizan i jasan koalicioni sporazum svih stranaka koji je čine, a koji će obavezati ne samo sve potpisnike nego i njihove predstavnike u izvršnoj vlasti.

Nažalost, džentlemenski sporazum i data reč na kojima se uspostavila i izglasala Vlada Zdravka Krivokapića se u kontinuitetu kompromituje od strane premijera koji gotovo ništa nije uradio od onoga što je čvrsto obećao.

Zbog toga moramo vlastitim potpisima jasno i precizno svjedočiti o preuzetim obavezama i međusobnim odnosima. Uvereni da tom poslu možemo odmah i savesno pristupiti, šaljemo čvrstu i odlučnu poruku naše snage da odbranimo tekovine avgustovske pobede naroda.

Kurir.rs/Borba.me