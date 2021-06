BAR PROSLAVIO SVOG SVECA ZAŠTITNIKA: Na čelu litije u čast Svetog Jovana Vladimira novoizabrani mitropolit Joanikije VIDEO

Jovan Vladimir je prvi hronološki kanonizovani vladar našeg naroda i kao takav ne samo da svedoči značajan podvig mučeništva, već i kao knez Duklje otvara vrlo zapostavljenu priču o veličini i značaju srpske državnosti u vekovima prednemanjićke, takođe slavne prošlosti.

Saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru juče je toržestveno proslavio svoju slavu Svetog kralja Jovana Vladimira, nebeskog pokrovitelja i zaštitnika grada pod Rumijom.

Svetu arhijerejsku liturgiju služio je Njegovo preosveštenstvo Episkop budimljansko-nikšićki izabrani Mitropolit crnogorsko-primorski g. Joanikije uz sasluženje velikog broja sveštenstva iz Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije, Mitropolije crnogorsko-primorske, Eparhije raško-prizrenske i Eparhije budimljansko nikšićke.

Nakon Svetog pričešća i blagosiljanja slavskog kolača u čast Svetog kralja Jovana Vladimira, vladara Zete, riječima arhipastirske propovijedi sabranim vernicima se obratio izabrani Mitropolit Joanikije koji je kazao da kada poslije hiljadu i više godina gledamo na život ovoga Božijega ugodnika vidimo da je on svojim životom izobrazio Hristov život. Naglasio je da su njegov život i dela, njegove riječi bile produžetak Jevanđelja Hristovoga:

“Ako je iko išao Hristovim stopama to je Sveti Jovan Vladimir. On je hristolika ličnost i hristolika žrtva i zato poslije toliko vjekova od njegove mučeničke končine imamo tako lijepo i uzvišeno sjećanje na njega. Zapravo to je hiljadu i više godina njegovoga blagodatnoga prisustva među nama i nebeskoga pokroviteljstva nad pravoslavnim hrišćanima i ovde u Crnoj Gori, njegovoj Zeti, i u Albaniji, Makedoniji, kao i u ostalim pravoslavnim zemljama. Poštuju ga podjednako i Srbi i Grci, i Albanci i Bugari, a i ostali pravoslavni narodi slave takođe Svetoga Jovana Vladimira”, besedio je vladika Joanikije.

Podsetio je da je Sveti kralj Jovan Vladimir kratko poživio u ovome životu zemaljskome, ali je imao Hrista u sebi, u svome srcu:

“Bio je ispunjen verom i to ne samo da se nazivao pravoslavnim hrišćaninom u to vrijeme nego je primio božansku Hristovu svjetlost vere pravoslavne i Hrista kao večnu živonosnu, životvornu svetlost u svoje srce. Tako da sav njegov život sagledavamo kroz tu jevanđelsku svjetlost. I kada je budući vladarom Zete bio zarobljen od moćnoga cara Samuila, on je sa Hristom bio u tamnici.”

Stradanju Svetog Jovana Vladimira svedočila je i ćerka cara Samuila i zaželjela da sa tim vrlinskim čovjekom stupi u bračnu zaednicu i, podsetio je vladika, izmolila od svoga oca da oslobodi toga sužnja. Govoreći o stradalnom i krstonosnom putu ovoga svetoga mučenika i njegove supruge Kosare, u monaštvu Teodore, Mitropolit Joanikije je kazao da oni kao supružnici treba da nam budu primer:

“Oni su obrazac bračnoga života i ljubavi, vernosti, od početka do kraja i slobodno ih možemo uvrstiti među zaštitinike pravoslavnog braka i porodice jer su bili primer u svemu, a ponajviše u ljubavi jedno prema drugome, što je najvažnije jer ta ljubav pobeđuje sve.”

Vladika je naglasio da se cela istorija Zete, a kasnije i Crne Gore, odvija oko krsta Svetoga Jovana Vladimira kneza srpskog, a da je on, kao i Hristos, bio izdan od svojih bližnjih i na prevaru ubijen.

“Kao što se Hristos proslavio svojim krstom na golgoti i kao što je Hristov krst postao znak Njegove pobjede nad smrću, ne samo golgote raspeća nego i Njegovoga vaskrsenja, tako se i Sveti Jovan Vladimir proslavio krstom Hristovim. I ovaj krst Svetoga Jovana Vladimira, zbog njegovoga stradanja i vere, zbog toga što je bio prožet sav silom Časnoga i životvornoga krsta, ima silu Hristovoga krsta i zato je čudotvoran. I zato cela istorija Zete, a kasnije i Crne Gore, se odvija oko krsta i žrtve Svetoga Jovana Vladimira”, naglasio je izabrani Mitropolit Joanikije.

Objasnio je da je prisutni kult čojstva i junaštva u Crnoj Gori prisutan upravo od krsta Sv. Jovana Vladimira te da je bilo među našim precima mnogo mučenika i svetitelja koji su nastavili njegovim putem:

“Među njegovim naslednicima u mučeništvu pominjemo Svetoga Stefana Dečanskoga koji je takođe hristolika žrtva, ubijen od svoje vlastele, koja kako tade tako i danaske veoma lakoma i ne preza ni od čega da ostvari svoj plijen. I Sveti knez Lazar velikomučenik kosovski se takođe naslonio na primjer i žrtvu Svetoga Jovana Vladimira. Njih trojica u našem narodu se uvek pominju zajedno kao vladari koji su bili u svakom momentu spremni da polože život svoj za krst časni i slobodu zlatnu, za Hrista Gospoda, za svetinju, za veru pravoslavnu.”

Mi hrišćani, kako je kazao vladika, treba da svojim životom, primerom, svedočimo, kao što je i Sveti Jovan Vladimir svedočio, šta je prava i istinita vera svuda i na svakome mestu:

“Sveti Jovan Vladimir podizao je hramove i širio veru pravoslavnu, propovjedao i svojim djelima i svojim rečima, ali sve je to posvedočio, potvrdio i zapečatio svojom žrtvom onda kada mu je na pravdi Boga bila glava odsečena. To je posvjedočeno i njegovim velikim čudom: svoju glavu je uzeo u ruke i nosio je, i on se evo slika sa svojom glavom kao i Sveti Jovan Krstitelj i Sveti knez Lazar”, zaključio je izabrani Mitropolit crnogorsko-primorski g. Joanikije, poručivši da je ta odsečena glava simbol pamćenja, vjere i žrtve, prenela je Mitropolija.

Kao kruna ovog praznika SPC, vjerujući narod Bara, zajedno sa svojim Mitropolitom u litijskom hodu prošao je ulicama grada. Na čelu litije, pored mitropolita Joanikija, bila je i poslanica DF Maja Vukićević, kao i predsednica SO Bar Milena Božović.

Kurir.rs/In4S