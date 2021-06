CRNOGORCI PRISVAJAJU GUSLE? Graditelj ovog tradicionalnog instrumenta JASNO stavio do znanja kome pripadaju!

Gusle su deo nacionalnog identiteta Crne Gore, one su opevale mnoge događaje iz istorije, a za „Puls Srbije“ govorio je Vjekoslav Nišavić iz Bara koji je po zanimanju graditelj gusala.

Od svoje 15 godine pravim gulsle, to je prvi zvuk koji je došao do mojih ušiju kada sam bio dete i do danas je ostao omiljeni. Pogotovo kad neko lepo ume da peva – kaže Vjekoslav, koji je i sam vrsni guslar.

foto: Kurir televizija

Ljubav prema ovom instrumentu stekao je još od malih nogu, i to je deo porodične tradicije, a cena se kreće od 150 do 1.000 evra.

Za izradu gusala je, kako kaže, najbitnije kvalitetno drvo.

Važno je da bude prva klasa drveta, a da bi se naučilo da se svira na ovom instrumentu treba dosta vremena - kaže Vjekoslav i dodaje da mnogo zavisi i od toga koliko je nekome Bog dao dara za sviranje.

foto: Kurir televizija

Iako je ceo region sklon da prisvaja gusle, Vjekoslav kaže da ceo region ima pravo na njih.

- Ja to ne bih prisvajao. Gusle sam pravio za predsednika Srbije, pokojnog mitropolita, ima ih svuda gde ima Srba...

foto: Kurir televizija

Na guslama se najčešće nalaze motivi koze, manastira Ostrog ili kresne slave.

-Divokoza je prva životinja koja je pripitomljena kod nas, ona daje mleko i meso, zato se njena glava često nalazi na vrhu gusala.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

00:34 BEOGRADSKA POLICIJA UHVATILA DOVITLJIVOG DILERA: Drogu krio ispod bankine na auto-putu za Novi Sad (VIDEO)