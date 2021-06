HAOS U SKUPŠTINI CG Krivokapić udario na poslanike Demokratskog fronta! Optužio ih za nemoral, laž i političko licemerje

U finišu današnje sednice Skupštine Crne Gore, na kojoj se raspravljalo opozivu ministra Vladimira Leposavića, došlo je do verbalnog incidenta kada je premijer Zdravko Krivokapić u završnom izlaganju rekao da je u parlamentu prisutan "nemoral, laži i političko licemerje". Na to su burno reagovali poslanici, posebno DF-a, ali i opozicije. Predsednik parlamenta Aleksa Bečić je jedva uspeo da smiri situaciju, opomenuvši pritom i Krivokapića da poštuje Skupštinu. Reagovao je Slaven Radunović (DF) koji je sa mesta dobacio Krivokapiću “sram te bilo”. Radunović je, nakon opomene Bečiča, “rekao da ne diže glas na njih, jer nisu njegove Demokrate”. Bečić je opomenuo Krivokapića da uvažava parlament, a poslanike DF-a da ne dobacuju. Krivokapić je rekao da ako je nešto bilo dobro, to je ekspertska vlada, zato što je narodna jer brine o narodu i građanima. On je kazao da se “ovde toliko laži čuje” da se postavlja pitanje šta je to politika. Tvrdi da vlada ima jasnu viziju, ali nije im otvoren nijedan kanal i ne mogu da prikažu rezultate, već su osuđeni na to da su neuki i najgori. “Ono što radimo, radimo časno i pošteno. U ovoj vladi nema korupcije. Kažete da nema Srba, ima, svaki vaš predlog je prošao. Recite šta je loše, sve može biti bolje ali ne način kako vi želite. Želite da nas stavite u kavez iz kojeg ne možemo da izađemo”, rekao je Krivokapić i napustio salu. Poslanik opozicionog SDP Raško Konjević je rekao da nikada Skupština Crne Gore nije bila ponižena na način na koji je to učiniio Krivokapić. Rekao je da premijer ne zna ustavne nadležnosti vlade, jer, kako je kazao, upravo je ovo mesto njemu dalo šansu da pokaže šta zna. "Nažalost drugi put smo doživeli da premijer nema politicke snage da se suoči sa argumentacijom. Ovo je nedopustivo. Da je sreće da štitimo dignitet svih nas, već ove večeri svih 80 potpisalo bi zahtev za razresenje Krivokapića", rekao je Konjević i dodao nikada nikko nije pokazao takvo nevaspitanje prema ovom domu. Poslanik i šef Demosa Miodrag Lekić je Krivokapićev nastup nazvao "kafanskim prostačkim nastupom". Ocenio je da je istupanje premijera prvršilo svaku meru, kao i da je Krivokapić pokazao da je profil koji je potpuno nedostojan za vođenje državnih poslova. Dodao je da je Krivokapić večeras izgubio njegovu podršku. "Ne mogu da podržavam čoveka koji je nedorastao i koji je plasirao takav prostakluk kakav je treba da plasira u svom društvu, ovo nije njegovo društvo", rekao je Lekić koji je pozvao poslanike da, kako je rekao, "klovan i poitički pajac" nema više podršku parlamentarne većine.

Kurir.rs/Tanjug