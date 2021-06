KRIVOKAPIĆ: Neću biti premijer protiv volje naroda, nema nove većine u Skupštini!

Premijer Crne Gore Zdraavko Krivokapić odbacio je danas, u izjavi za Tanjug, tvrdnje da je u crnogorskoj skupštini stvorena nova većina i kazao da on neće biti premijer protiv volje naroda.

Na tvrdnje da je zahtevom za smenu ministra pravde Leposavića inicirao usvajanje deklaracije o Srebrenici i da je time u skupštini sklopljena nova većina, Krivokapić je kazao da to apsolutno nije tačno.

"Većina je iskazana 30. avgusta i to je volja naroda. Ovaj premijer neće biti protiv volje naroda, iako to ne odgovara određenim političkim subjektima. Ovde nisu bitni pojedinci, niti političke partije, već budućnost naroda Crne Gore", istakao je Krivokapić.

foto: AP / Kenzo Tribouillard

Dodao je da je Leposavić morao da ode zato što je kao ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava bio u obavezi da poštuje sve međunarodno preuzete obaveze Crne Gore.

"Da li je to po nečijoj volji ili ne, to je najmanje bitno. Imate deklaraciju koja je usvojena 2009. u Skupštini Crne Gore. Ta većina koja je formirana 30. avgusta mogla je da odradi mnoge aktivnosti, ali oni su želeli na taj način da iskažu meru kako bi srušili ovu vladu i to permanentno rade, bukvalno od trenutka kada su se izbori završili", ističe Krivokapić.

Upitan da li će usvajanje deklaracije imati uticaja na odnose sa Srbijom, rekao je da je Balkan trusno područje, a to trusno područje ne čine ljudi i narod koji žive tu, već političari koji kreiraju takve politike.

Rekao je da smatra da je došao trenutak da se svi pomirimo, da se okrenemo budućosti i da zajednički radimo, i dajemo najbolji rezultat za naše građane.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: AP /Lisa Leutner