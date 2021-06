HAPŠENJE OCA DVOJE DECE U PODGORICI IZVELO GRAĐANE NA ULICU: Traže da neko odgovara zbog dečijih suza! VIDEO

Veliki broj Podgoričana okupio se danas popodne oko 17 časova ispred zgrade Glavnog grada kako bi izrazili neslaganje povodom uznemirujućeg snimka koji kruži društvenim mrežama, a tiče se privođenja Tomaša Boškovića, oca maloletne dece u Podgorici.

Okupljeni građani su negodovali zbog slučaja samohranog oca koji je juče u Podgorici uhapšen zbog izdržavanja zatvorske kazne od 30 dana i nakon čega je Centar za socijalni rad pokušao da preda njegovo dvoje maloletne dece majci.

Okupljeni su se zatim prebacili ispred Skupštine Crne Gore, i očekuju da im se obrati neko od ministara.

02:09 Protest u Podgorici zbog hapšenje oca dvoje dece

"Prvo želimo da pozdravimo ovo dvoje dece", rekao je Jovan Radulović Jodzir, posle čega je usledio dug aplauz okupljenih.

"Ja ću da istrajem u tome, da ovaj čovek dobije slobodu i da mu se deca vrate, i da deca imaju mir. Sad ćemo da vidimo šta je najbolje rešenje, kako da se dođe do slobode ovog čoveka. Da li je to novac, da se plati kaucija ili šta već. Rečeno nam je da ukoliko on bude na slobodi, deca će mu biti vraćena", rekao je u svom obraćanju Radulović i pozvao okupljene da sačekaju mladića koji je razgovarao sa advokatom Tomaša Boškovića da vide šta im je činiti.

Građani su se pitali da li ima šanse da im se neko obrati od nadležnih?

Jodzir im je rekao da neko mora da odgovara za suze dece, posle čega je usledio gromoglasni aplauz.

