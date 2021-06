DRITAN ABAZOVIĆ IDE U SREBRENICU 11. JULA Organizacioni odbor potvrdio dolazak delegacije Vlade Crne Gore

Potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović i ministar spoljnih poslova Đordje Radulović prisustvovaće komemoraciji žrtvama genocida 11. jula u Srebrenici.

Predsednik Organizacionog odbora za obeležavanje 26. godišnjice genocida u Srebrenici Hamdija Fejzić izjavio je za Radio slobodna Evropa (RSE) da je odboru stigao službeni dopis kojim je potvrđen dolazak delegacije iz Crne Gore.

Na sednici Organizacionog odbora 21. juna, član odbora Ćamil Duraković je rekao da je poslat poziv delegaciji iz Crne Gore, nakon što je cnogorski parlament usvojio Rezoluciju o zabrani negiranja genocida, preneo je RSE.

‘’Najvažnija delegacija koja će biti u Srebrenici 11. jula ove godine su upravo ovi poslanici koji su inicirali usvajanje Rezolucije u Parlamentu Crne Gore, kao i predsednik Crne Gore kojeg ćemo definitivno pozvati. Nama je to jako važno, jer je to zemlja regiona, dok neki drugi susedi još uvek negiraju genocid, iako su zemlje Evrope i sveta to davno usvojile"’, kazao je Duraković.

Skupština Crne Gore, uz podršku opozicione Demokratske partije socijalista (DPS), izglasala je Rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici 17. juna.

Kurir.rs/Tanjug