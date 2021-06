PIŠU PRVE KAZNE ZBOG SREBRENICE: Mladić iz Danilovgrada pozvan na saslušanje u prekršajnom sudu u Podgorici

Da će u Crnoj Gori biti progona onih koji negiraju odredbe "Rezolucije o genocidu u Srebrenici", u to nema nikakve sumnje, a slučaj mladog prevoznika iz Danilovgrada Milije Pavićevića (24) uvod je u to, odnosno pretnja da bi se "pred licem pravde" mogli naći i oni koji su to učinili i pre glasanja u Skupštini.