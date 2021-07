NOVI POPIS STANOVNIKA KRAJEM GODINE: Opozicija strahuje da će Crna Gora umanjiti broj Srba

Popis stanovnika u Crnoj Gori trebalo bi da se održi krajem godine, a deo opozicionih političara upozorava da postoji opasnost da vlast lažira podatke i spusti procenat Srba koji žive u toj zemlji s namerom da im umanji politička prava.

Naime, Nacrt zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova je pripremljen, kao i upitnici i radne verzije metodologije a EU ekspert koji je učestvovao u njegovoj izradi dao je pozitivno mišljenje da je zakon u skladu sa preporukama EU. Vlada je decembra 2020. usvojila Godišnji plan zvanične statistike za 2021. koji predviđa sprovođenje 211 statističkih istraživanja.

foto: Printscreen/RTS

No, Srbi u Crnoj Gori upozoravaju da je cilj vlasti da ovim popisom spusti procenat Srba u toj zemlji. Tako je nedavno poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović ocenio da predsednik Crne Gore Milo Đukanović namerava da spusti popisom Srbe ispod 20 odsto, a sve kako bi Crnogorci prešli 50 odsto da bi mogao da kaže da je Crna Gora dominantno država Crnogoraca, što sada ne može.

Ipak, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić za Kurir kaže da sve i da neko pokuša, da oni to neće dozvoliti.

- Popis mora biti fer, i potrebno je dozvoliti svim zainteresovanim stranama, partijama, NVO sektoru, međuarodnim organizacijama da posmatraju proces popisivanja. Niko ne treba da beži od istine, a popis će, osim identiteskih pokazatelja, pokazati i kako je i koliko DPS krao na izborima - jasan je Mandić.

foto: Media Centar

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković za Kurir kaže da je popis izazov za vladu premijera Zdravka Krivokapića kao što je bio i Zakon o verskim zajednicam i Temeljni ugovor sa SPC.

- To su teme gde će se videti da li je to vlast koja menja odnos prema Srbima ili je reč o politici kontinuiteta sa DPS. Popis je možda bitniji od svega jer legitimiše ili delegitimiše politička prava Srba - konstatuje Stanković. Predsednik DNP Milan Knežević očekuje, kako kaže, da se popis održi u oktobru ili novembru, kao i da će on biti demokratski, transparentan.

I. Ž./ Foto/Source:eFesenko / Alamy / Alamy / Profimedia