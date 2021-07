MEDOJEVIĆ O MINISTRU FINANSIJA SPAJIĆ: Jedni ga hvale, drugi žale, treći kažu: "E, moj brale, Taj je bio kvaran kao šupalj zub"

’Jedni ga hvale, drugi žale, treći kažu: "E, moj brale, Taj je bio kvaran kao šupalj zub"

Čuveni stih Đorđa Balaševića ‘’Jedni ga hvale, drugi žale, treći kažu: "E, moj brale, Taj je bio kvaran kao šupalj zub".’’ je najbolji opis eksperta u pokušaju ministra finansija i socijalnog staranja Milojka Mickeya Spajića, poručuje lider PZP Nebojša Medojević u saopštenju, koje prenosimo u celini.

Svojim populističkim saopštenjima o spasavanju crnogorske ekonomije i uštedi više desetina milona evra koje ‘’planira’’ da preusmjeri na pomoć socijalno ugroženom dijelu društva izaziva kod dela crnogorskih građana kojima ekonomija nije uža specijalnost određenu dozu divljenje Međutim za one koji se i malo razumiju u investiciono bankarstvo znaju da je naš ‘’ekspert’’ Mickey kvaran kao šupalj zub.

Ministar Mickey je na kratko bio sudionik svih sumnjivih poslova i transakcije Vlade Crne Gore. Prvo je kao pojedinac učestvovao u tajnom, ali organizovanom dugu crnogorske države u iznosu od 750 miliona eura, koji je prvi put u istoriji izglasan putem poštanske komunikacije u rekordnom roku, bez konzultacije Skupštine Crne Gore na osnovu odluka da su usvojili poslanike Demokratske partije socijalista, ali ovo je tek početak. Nakon toga, ministar Miki ponovo krši Ustav Crne Gore bez savjetovanja Skupštine odlučuje da u zakonskom periodu ne predlaže budžet za 2021. godinu, ali on i premijer Krivokapić svojevoljno odlučuju da će Vlada preći na sistem privremenog finansiranja i dati neograničena snaga ministru Mickeyu ovim potezom tijekom privremenog financiranja, suzbio je preko 600 milijuna eura računa koje nitko nije kontrolirao i gdje je bio veliki prostor za korupciju i manipulaciju. Da je ministar Mickey bio daleko od stručnjaka, pokazao je i kada je predložio budžet koji je lažan, loše planiran, populističko-propagandan, prevarantski i diletantski urađen, gdje je deficit budžeta planiran za 139 miliona eura, a tek za 139 prvih 5 Proračunski deficit mjesecima iznosi 164 milijuna eura. Ministar Mickey je tijekom posljednjeg dana rasprave o predloženom proračunu pokušao ucjenjivati novi tajni dug za 900 milijuna eura kako bi zamijenio kineski dug, te opet bez mogućnosti da Skupština raspravlja o tom dugu, ali onda i ovaj pokušaj prevare uspjela spriječiti poslanike Demokratske fronte.

Zašto minister Mickey odbija da Skupštini dostavi ugovore sa investicionim bankama oko emisije obveznica od 750 miliona eura, ugovor sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), Odluku Vlade Crne Gore o dodjeli kredita bankama i Ugovor Vlade Crne Gore sa Lovćen bankom i na taj način krši Poslovnik Skupštine Crne Gore i unižava značaj Skupštine kao navjećeg zakonodavnog doma. Da li je strah ministra Mickeya da bi se uvidom u ova dokumenta otkrio da on nije došao u Crnu Goru da bi pomogao u oporavku države, već da je svjestan činjenice da mu ovo je ovo jedina šansa da se nađe na jednu od najodgovornijih pozicija u Vladi da taj period iskoristi da kroz što više špekulativnih transakcija obezbijedi sebe i svom profesoru Zdravku višemilionsku korist. To najbolje pokazuje i kockanje sa 33,7 milona USD građana Crne Gore pod nepoznatim uslovima gdje ministar Mickey krije informaciju koliko je od ove transakcije zaradila investiciona banka, a koliko on.

I zato završavamo ponovo sa stihovima Đorđa Balaševića ‘’Kockar se krije i čuči u svakom od nas i čeka pravi čas’’, jer na našu nesreću kockar u ministru Mickeyu je odlučio da je sad pravi čas da se kocka sa novcem građana.

Kurir.rs