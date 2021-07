INCIDENT ZBOG VELJKA BELIVUKA U CG SKUPŠTINI: Okršaj poslanika Milačića i tužioca Katnića, pljuštale uvrede bazdigo*no i splačino

PODGORICA - Sednica Odbora za bezbednost i odbranu Skupštine Crne Gore prekinuta je pošto je došlo do incidenta između poslanika Marka Milačića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića oko pitanja uključenosti crnogorskih građana u srpsku kriminalnu grupu Veljka Belivuka.

Milačić je, iako nije član Odbora, uzeo reč i kazao da bi Odbor trebalo da sasluša Zorana Lazovića i ostale koji su u vezi sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka.

"Da pojasnim, mi ovih svih dana imamo najdirektnije optužbe iz druge države o učešću crnogorskih državljana u najmonstruoznijoj organizovanoj kriminalnoj grupi koja se svakim danom povezuje sa Crnom Gorom. A ja, reći ću Vam direktno, gospodine Katniću, nisam ja vas izjednačio se Belivukom, ja mislim da je Vaša odgovornost u toj grupi veća, politička, sistemska. I da su to obični likvidatori koji nisu mogli ništa da rade u ovoj zemlji", rekao je Milačić.

Predsednik Odbora Milan Knežević upozorio je Milačića da je izneo ozbiljne optužbe na račun Katnića i da mu on to neće dozvoliti. Zatim se za reč javio Katnić i kazao da je Milačić izneo ozbiljne optužbe na njegov račun i zatražio da mu se izvini, "da ne bi došlo do fizičkog obračuna". On je Milačića nazvao "bazdigo*nom", nakon čega su krenuli jedan ka drugom obasipajući se uvredama ali su teži incident sprečili poslanici i skupštinsko obezbeđenje. Milačić je Katniću rekao da je "splačina" i da "brani mafiju".

