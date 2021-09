SVI BISERI RASPOPA MIRAŠA NA JEDNOM MESTU: Od TENDA PADE! VAISTINU PADE do ČAST MI JE DA VAS SVE PORODIM

Raspop Miraš Dedić samozvani poglavar nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve CPC, koju niko živ ne priznaje osim grupacije koja se naziva " Milove komite", mada se sumnja da znaju šta to zapravo znači i za koga se komite vezuju, može se s pravom reči da je "glasnogovornik" juršnika kojima smeta ustoličenje novizabranog mitropolita crnogorsko-primeroskog Joanikija. Kako se bliži dan ustoličenja 5. septembra u cetinjskom manastiru tako je i Miraš sa svojom družinom sve glasniji.

Neko bi postavio pitanje zašto? Pa zato što je potrebno po svaku cenu SPC na teritoriji Crne Gore oteti svu zemlju, crkve i manastire u čemu imaju svesrdnu podršku Mila Đukanovića i onog čuvenog zakona protiv koga je ustala SPC, a pridružile su joj se i ostale verske zajednice.

Međutim, Miraš koji stoluje sa svojom CPC, koja je inače tamo, što bi rekli Hrvati, dvijetisućite bila registrovana kao nevladina organizacija želi da bude priznata kao crkva, iako sa pravom crkvom veze nema. No, to nije smetalo raspopu Mirašu da nalaže badnjak 6. januara i to uvek u blizini badnjaka koji je nalagala Mitropolija Crnogorsko primorska.

I tad očito se ni Bogu nije svidelo ono što radi raspop Miraš pa je iz tog perioda, ako izumemo provokacije, bilo i komičnih stiuacija. Posebno onomad kad je Mirašu i kompaniji iz "udruge" CPC pala tenda na glavu.

Tenda pade! Vaistinu pade

Daleko je Miraš od sledbenika Hristovog bio kad je postavio binu poput rok zvede da bi nalagao banjak pre skoro deceniju pa umesto pozdrava "Hristos se rodi! Vaistinu se rodi" mogao je da kaže samo "Tenda pade! Vaistinu pade"

Usled kiše čulo se samo lomljava, pa je raspop Miraš pokušao da zaustavi rukama tendu koja je popustila zbog kiše. Pomenuti incident se dogodio 6. januara 2010. prilikom nalanja badnjaka od strane lažne Crnogorske pravoslavne crkve došlo je do "neočekivanog" incidenta u kome je raskolničko sveštenstvo na čelu sa raspopom Mirašem Dedeićem jedva izvuklo žive glave.

Bezbožnici urazumite grešnike u tri čina! Jesam ti što napravio

Osim tende raspop Miraš je pokušao da pročita i poslanicu. Reklo bi se Božićnu. Čitajući ono što ni sam ne razume kad je završio rečenicu upita začuđeno kamermana: "Jesam ti šta napravio".. Pokušao je da se seti i koji je to najlepši hrišćanski praznik. Pa je bilo ono. "Đe je ba zapelo".

Raspop i moda

Pošto mu religijska pitanja nisu baš ležala da se utvrdi koji je je to najlepši umesto najradosniji hrišćanski praznik raspop Miraš je vole da poboljša i svoj društveni život, pa kad ne ide crkva i vera valja i modna revija kojoj je prisustvovao pre par godina gledajući manekenke kako prolaze pistom i da se upozna sa novim modnim tokovima šta to žene nose.

Ni brige ni pameti

Da raspop Miraš izgleda kao plutajuća mina uvek se pobrine on sam, pa preko usta prevali ono što i ne bi trebao. Tako per par godina na bosanskoj televizi FACE na pitanje novinara da Milo pravi kombinatoriku Miraš je zviznuo: "Pa svaki predsednik uzme pomalo novaca. Nikome to ne smeta. Ali da nije napravi odosta za Crnu Goru, jeste". lupi Miraš i ostade čitav.

Miraš u Kotoru

Dolazak raspopa Miraša u Kotor, bastion srpstva na moru 2015. nije prošao bez inicidenta. Kotorani i nisu bili oduševljeni njegovom pojavom pa ga je ogromna masa okružila bila tad. Sok je masa uzvikivala, Miraš je jurnreći što pre da pobegne odgurnuo jednu stariju ženu koja se tu zadesila.

Mara Vuković koju je Miraš odgurnuo posle ovog incidenta dodala je da će moliti da je ponovo krste, jer se "oseća kao da je sam đavo dotakao.

Šoping za 8. mart ili okušaj kockarsku sreću

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija raspopa Miraša kako navodno kupije poklone za dan žena. Slika izbezumljenog Miraša obišla je digitalni svet, a onda je isplivalo da je zapravo uslikan posle jedne kockarske sesije u Bečićima. Portal Srpsko ujedinjenje objavio je fotografije mitropolita CPC iz kazina hotela Splendid. “Hotel ”Splendid”, rulet, aparati, alkohol, dame u poodmaklim godinama koje bodre ”vladiku”, to je ambijent u kojem se pon “moli”, navodi ovaj portal.

Прослављени расколник, приватни поп Мила Ђукановића, предсједник невладине организације (ЦПЦ) и шеф Кризног штаба против литија у Црној Гори - ИДИОТ Мираш Дедејић ухваћен у шопингу како купује поклоне за празник Дана жена. pic.twitter.com/uhjJEnIcVC — Славко ЈОВИЧИЋ Славуј (@slavuj06) March 8, 2020

Čast mi je da vas sve porodim

Oglašavajući se iz svojih "vladičanskih dvora" na Cetinju raspop Miraš je umesto da kaže: "Čast mi je da vas sve blagoslovim", prozborio. "Čast mi je da vas sve porodim". Doduše posle ovog hita nije objasnio koga je mislo da porodi i da li ima iskustvo u ginekološko- akušerskom radu.

Na Cetinju uvek nešto padne! Drugi čin

Da Cetinje zna da bude maler za raspopa miraša govori i nedavni protest raspopa Miraša i njegove družine protiv najavljenog ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija.

Na društvenim mrežama obrušavanje transparenta na glavu raspopa Miraša postalo je predmet opšteg posprdavanja, kako je reč o posledicama bogohuljenja u režiji Dedeića i njegovih malobrojnih sledbenika.

