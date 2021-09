OPSEDNUT STEPINCEM: Raspop Miraš Dedeić lobira da se ustaški vikar proglasi za sveca!

Samoproglašeni mitropolit nepriznate CPC, dok se zdušno protivi ustoličenju Joanikija na Cetinju, ima samo reči hvale za ustaškog kardinala uz poruku da on treba da bude kanonizovan, iako je i Vatikan to odbacio

Samoproglašeni mitropolit nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve Miraš Dedeić, koji poziva da se zabrani ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju, otvoreno hvali ustaškog vikara Alojzija Stepinca i poručuje da ga treba proglasiti za sveca!

Dedeić je, naime, u jednom intervjuu za Hrvatsku radio-televiziju imao samo reči hvale za Stepinca, koga bi Hrvati da proglase za sveca.

- Alojzije Stepinac je bio veliki čovek, veliki episkop, nemam ništa protiv da ga u Hrvatskoj proglase za sveca - rekao je Dedeić.

Verski analitičari saglasni su da se od njega očekuje samo iznošenje podmuklih i pokvarenih ideja poput ove.

- Miraš pre svega nije nikakav mitropolit, već raščinjeni pop čija crkva nije crkva, već nevladina organizacija, te njegova podrška za Stepinca ne znači ništa jer se to odlučuje na najvišem mogućem nivou, u Vatikanu, koji je i zaustavio njegovo proglašenje za sveca, i to zato jer su mnoge stvari iz njegovog života u najmanju ruku prilično mutne, poput saradnje sa NDH. Cela ta priča zapravo ne samo da nije Dedeićev domen već je vrlo podmukla i pokvarena, jedna priča koja se po celom regionu provlači i zasniva se na antisrpskoj propagandi po kojoj su Srpska pravoslavna crkva, Srbija i Srbi u poslednjih sto godina krivi za sve na ovim prostorima - ističe verski analitičar Željko Injac za Kurir.

Kako dodaje, nije Dedeić pozvan ni da iznosi mišljenje o ustoličenju mitropolita Joanikija jer, ponavlja, on ne predstavlja nikakvu crkvu. I dr Jovan Janjić, kulturolog i autor biografije patrijarha Pavla "Budimo ljudi", kaže za Kurir da se od Dedeića i ne može očekivati ništa bolje.

- Šta očekivati od čoveka koji je u službi zla? Čovek koji ide protiv svoje crkve, protiv crkvenog poretka, a samim tim i protiv onoga što je i kako je Bog ustanovio, sklon je ne samo moralnom nego i svakom ljudskom padu. S obzirom na to šta je sve do sada izjavljivao, šta je činio i šta čini, ovakva jedna njegova izjava nije iznenađenje, nego je samo izraz njegovog duhovnog pada - u ponor. Kao što ništa ne vredi to što on maskiran u crkvene odežde čini, tako ni takve njegove izjave ništa ne vrede. One su samo novi dokaz jada i bede, duhovne pustoši koja bi da se širi u nekada duhovno bogatoj Crnoj Gori - jasan je Janjić. Podsećanja radi, Stepinac je Srbe nazivao najvećom opasnošću za Hrvatsku i podržavao je njihovo masovno ubijanje, pokatoličavanje i deportaciju. Hitlerov poslanik Kaše je na suđenju svedočio kako mu je Stepinac otvoreno sugerisao da Nemci nasilno isele 240.000 Srba iz Slavonije i bio je direktno odgovoran za učešće više od 1.000 katoličkih sveštenika u genocidu nad Srbima.

