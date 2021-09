MITROPOLIT JOANIKIJE: Poseta srpskog patrijarha je prisustvo vaseljenskog pravoslavlja! Donosi mir i nastavlja delo prethodnika!

Mitropolit crnogorsko primorski Joanikije rekao da je posebna radost što na njegovo ustoličenje dolazi poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije dodajući da je "to za naš narod, vjerujući, pravoslavni u Crnoj Gori, bez obzira kako se ko izjašnjavao, kako se ko politički opredeljivao, veliki blagoslov".

"On dolazi da donese mir, da nastavi delo svojih prethodnika koji su svi posećivali Crnu Goru i u volji i u nevolji. Кad nam je bilo lepo i kad nam je bilo teško, imali smo utehu i podršku od naše Patrijaršije, od našeg patrijarha, a u ovom slučaju se radi o nečem posebnom", rekao je mitropolit Joanikije u intervjuu Radio Svetigori, u kojem je naglasio da je za dijalog sa svima u Crnoj Gori.

Navodeći da je ustoličenje samo nastavak kontinuiteta mitropolije, on je rekao da je "56. episkop ove svetosavske episkopije koja je kasnije uzdignuta na stepen mitropolije i 41. mitropolit koji se ustoličava u Cetinjskom manastiru".

foto: Youtube prtscr / Радио Светигора

"Naravno, nije ustoličenje isto što i hirotonija episkopa. Ja sam davno hirotonisan upravo ovde u Cetinjskom manastiru, hirotonisao me blaženopočivši patrijarh Pavle, po predlogu našeg blaženopočivšeg mitropolita, uz prisustvo petnaestak arhijereja i to je jedna od retkih episkopskih hirotonija koja se u istoriji ove Mitropolije dogodila baš u Cetinjskom manastiru", naveo je mitropolit Joanikije.

Kako je objasnio, "ustoličenje je samo jedan svečani čin posle izbora episkopa ili mitropolita da se to, na svečani način promoviše", dodajući da je kao administrator te mitropolije već imamo sva prava i sve dužnosti koje jedan mitropolit ima.

On je rekao da se činu ustoličenja pripisuje "Bog zna kakav politički karakter", podsetivši da je "svoj život ugradio u Crnu Goru i u Cetinjski manastir, da je tu bio i kao iguman i kao rektor bogoslovije i koji je punih dvadeset godina vršio arhijerejsku službu u Eparhiji budimljansko-nikšićkoj, koja je takođe u Crnoj Gori".

"Valjda je i sever Crne Gore-Crna Gora, nije samo Cetinje. Neka izvinu svi Cetinjani, još nisu napravili svoju državu koja se naziva Cetinje. Ali dobro, mi radimo u miru i ne želimo da se raspravljamo, ne želimo da se svađamo i ne želimo da doprinosimo toj graji koja se ovih dana podigla", naglasio je mitropolit Joanikije. Kako je naveo, "ovde se radi o jednoj zameni teza".

"Ako sam ja uzurpator, kao što me pojedini ovih dana predstavljaju, neka to gospoda dokažu na sudu. Mogu da idu i do Međunarodnog suda i da, nekim zakonitim putem, uklone mene sa Cetinja, koji sam život svoj ugradio i u Cetinje i u Crnu Goru", poručio je mitropolit Joanikije.

On je naglasio da je potrebno prihvatiti svu braću, "i one koji različito misle i one koji žele da se spoje sa nama".

"Ako se radi o argumentima, o mislima i o dijalogu, uvek smo spremni da učestvujemo u tom dijalogu. Nisam spreman da razmenjujemo mržnju, jer na takav način se mržnja još više umnožava, a jesam za razgovor, i dijalog i dogovor sa, zaista, svima, ama svima u Crnoj Gori. To je i suština naše vere i naše svete službe i tako ćemo i da radimo", poručio je mitropolit Joanikije uoči ustoličenja na Cetinju, a preneto je na sajtu mitropolije crnogorsko-primorske.

Kurir.rs / Beta, Foto: Youtube prtscr / Радио Светигора