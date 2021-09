PORFIRIJE PORUČIO JOANIKIJU POSLE USTOLIČENJA: Vaša je dužnost da donesete mir ovoj raspetoj i svetoj zemlji

Patrijarh je mitropolitu rekao da je njegova dužnost da donese mir ovoj raspetoj i svetoj zemlji.

- Vaša je dužnost da donesete mir ovoj raspetoj i svetoj zemlji. To je najpotrebnije, i to je vaš zadatak. Reč Hristovu pronosite, kad hule na nas molićemo se. I kada budu hulili na vas, uvek ćete blagosiljati i moliti se za sve. I to ćete uspeti molitvama Svetog Petra Cetinjskog. rekao je patrijarh Porfirije tokom besede.

Patrijarh je rekao i da u Crnu Goru nisu došli da bilo šta otmu ili da nekoga ugroze već da, kako je rekao, izvrše sveti čin ustoličenja mitropolita Joanikija.

"Ovim svečanim činom mi nismo došli bilo šta da otmemo, bilo koga da ugrozimo ili ne daj bože bilo šta da ukrademo. Došli smo da izvršimo sveti čin ustoličenja na mesto arhijereja ove eparhije", rekao je Porfirije.

Potom se prolomilo AKSIOS i svi su zapevali sa patrijarhom.

Mitropolit je rekao da su sve podele koje gledamo poslednjih godina i dana veštački izazvane.

- Blagodarim vaša svetosti što ste pokazali veliku ljubav, ne samo prema meni, nego prema svim ljudima, rekao je mitropolit Joanikije.

Mitropolit je rekao da danas neće više govoriti o mukama vernog naroda u Crnoj Gori, već se pomolio Bogu sa vernim narodom.

Kurir.rs/Novosti