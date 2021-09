BIVŠI POTPUKOVNIK KOS: Milo je bitku izgubio, zapadne obaveštajne službe kontrolišu njega i Krivokapića

Komentarišući prilike u Crnoj Gori i relaciju sa Srbijom, a sve povodom ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, potpukovnik u penziji Ljuban Karan za Kurir televiziju je rekao da u prilikama kada ništa nije urađeno za srpske interese i kada nije potpisan Temeljni ugovor sa SPC, jedino važno je bilo braniti održavanje hirotonisanja na Cetinju.

"Postavilo se pitanje da to nije moguće, da ne dolazi u obzir jer ugrožava državnost i stabilnost Crne Gore... Crkva nije mogla odustati od nečega što ima tradiciju 800 godina", započeo je sagovornik Kurir televizije.

Apsurd je u tome, kako dodaje, što zapadne obaveštajne službe istovremeno konrolišu Mila Đukanovića i Zdravka Krivokapića.

"Pustili su ih na bojno polje da se međusobno obračunaju, da se vidi ko je jači i ima perspektivu da vlada Crnom Gorom. Milo je ovu bitku izgubio, a kako je do toga došlo? Tako što Krivokapić za godinu dana vlasti nije uzeo sve poluge, kao da se probudio tek u noći barikada i nereda u Crnoj Gori. Imam utisak da je sve to prihvatio dok nije shvatio da će on izgubiti položaj premijera, pa je uzeo vlast u svoje ruke. Nije shvatio na vreme da je vlast nije nešto što se daje, već se uzima", objasnio je Karan.

Prema njemu, u DPS su shvatili da moraju da neutrališu prevratnike i obezbede normalno ustoličenje Joanikija, da moraju da preuzmu fukcionisanje države, ili države više nema kada je njihova vlada u pitanju.

