UHVAĆEN U TEŠKOJ PREVARI: Krivokapić nelegalno uzimao penziju, mora da vrati 16.000 evra!

Ranko Krivokapić, bivši predsednik Skupštine Crne Gore, mesecima je nelegalno primao penziju u Crnoj Gori! Na taj način nezakonito je u svoj džep stavio oko 16.000 evra.

Nakon što je sve otkriveno, Krivokapić će morati da vrati u Fondu PIO Crne Gore 16.000 evra penzije koju je primao prethodnih osam meseci i koja mu je tek nedavno ukinuta, a do koje je došao na nelegalan način, prenosi Politika.

On je, naime, želeo da iskoristi pravo na starosnu penziju na osnovu odredbe koja je važila od januara 2016. do juna 2017, nakon čega je Ustavni sud Crne Gore ukinuo njeno važenje i proglasio je za neustavnu, a priznavanje zahteva za penziju usledilo je nakon dopisa iz Ministarstva rada i socijalnog staranja iz vlade Duška Markovića, odnosno bivšeg režima Mila Đukanovića.

Bivši predsednik Skupštine Crne Gore je zahtev uputio još 2016. godine, ali se navodi da je on stajao neotvoren pune četiri godine, a zaveden je 30. novembra 2020. godine, svega nekoliko dana pre početka mandata vlade Zdravka Krivokapića, što ukazuje na to da su funkcioneri bivše crnogorske vlasti do poslednjeg momenta pokušavali da iskoriste državu i zloupotrebe svoje političke funkcije i privilegije.

Branko Radun, politički analitičar, ocenjuje za Kurir da je tu očigledno na snazi još uvek Đukanovićev autoritet, te da je crnogorski predsednik čovek koji kontroliše institucije u Crnoj Gori i ceo sistem, koji nije demontiran, te ostaju privilegije i pozicije ljudima koji su mu bili bliski i koje je on postavio.

- Takvi ljudi imaju sve privilegije, jer taj sistem nije demontiran, nije ni započeta demontaža te duboke države - navodi Radun.

