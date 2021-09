NOVE PRETNJE RASPOPA MIRAŠA: Napad na Cetinjski manastir je uvreda, neće ostati bez odgovora!

"Kao Arhiepiskop cetinjski i Mitropolit crnogorski i kao čovek, pre četiri dana, apelovao sam na predsednika Vlade gospodina Zdravka Krivokapića, koji je po funkciji i temeljem zakletve koju je položio u Skupštini Crne obavezan da štititi dostojanstvo i suverenitet naše zemlje, da ne dozvoli da se na Cetinju ustoliči čelnik cetinjske filijale crkve Srbije, na uzurpiranu stolicu crnogorskih mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve”, kazao je još jednom se lažno predstavljajući, izmišljajući stvarnost i istoriju, direktor NVO CPC, Miraš Dedeić.

Dodao je i da Krivokapić zna da su do 1918. godine ustoličavani samo rođeni Crnogorci na stolicu cetinjskih Mitropolita, koje je birao Crnogorski Zbor, i da je to crnogorska tradicija.

“Zna i da napad na Cetinjski manastir, kao simbol moći i trajanja naše domovine Crne Gore, neće ostati bez odgovora, jer je to uvreda dostojanstva i suvereniteta Crne Gore. Ni amanet Svetoga Petra Cetinjskoga da na katedru crnogorskih mitropolita može da sedi samo rođeni Crnogorac od najprvijih crnogorskih familija nije mu značio ništa”, ističe maskirani Miraš.

Zaludu su, kako navodi, bili svi njihovi pozivi na mir i ljubav u Crnoj Gori, koji decenijama ugrožava Srpska crkva, crkva države Srbije, kad joj je cela Vlada na čelu sa predsednikom, svakim gestom, riječju i delom ide na ruku.

"Umesto da se ugledao na crnogorske vladare koji su mirili posvađane i branili dostojanstvo i suverenitet Crne Gore, on je nasilno okupao suzavcem i krvlju Cetinje i učinio da se braća u Hirstu zakrve. I to on naziva zaštitom demokratije, a teror Srbije nad nama i okupaciju naše zemlje tumači kao uvođenje reda i poretka u zemlji. To i jeste uvođenje reda i poretka, ali okupacionoga. Takav odnos Vlade prema zemlji i narodu je velizdaja, a akteri su kvislinzi, i prema toj činjenici ćemo se ravnati!", zaključio je Miraš.

