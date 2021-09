ŽALBA NA ODLUKU SUDIJE: Cetinjsko tužilaštvo piše žalbu zbog puštanja Veljovića na slobodu

Cetinjsko tužilaštvo žaliće se na odluku sudije za istragu Borka Lončara da ne odredi pritvor savetniku za bezbednost predsednika države Veselinu Veljoviću, prenose Vijesti.

Lončar je juče nakon skoro tročasovnog saslušanja pustio na slobodu doskorašnjeg direktora Uprave policije, kojeg Osnovno državno tužilaštvo tereti da je 5. septembra na Cetinju počinio krivično delo - napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Nakon izlaska iz zgrade Osnovnog suda na Cetinju, Veljović je optužio premijera Zdravka Krivokapića i potpredsednika Vlade Dritana Abazovića da ga politički proganjaju i svete mu se, poručivši im da ga neće ni ućutkati ni uplašiti.

Mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, nazvao je “krvavim mitropolitom”, a Vladu izdajničkom.

Tvrdio je i da tokom protesta na Dvorskom trgu nije napao dojučerašnje kolege, niti im tražio da mu prepuste komandu.

Pogledajte kako je Veselin Veljović, savjetnik Predsjednika države i grupa poslanika DPS započela jutros napad na @PolicijaCG . Sad je valjda svima sve jasno! Apelujemo na mir i spuštanje tenzija. pic.twitter.com/TRwaiJQrkr — Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) September 5, 2021

”Zaista vjerujem da je ovdje riječ, ne o činjenicama i ne o istini, nego o političkom progonu i političkoj osveti premijera Krivokapića i potpredsjednika Vlade Abazovića, njihovih političkih, ideoloških i svih drugih stavova koje su nesmanjenim intenzitetom pokazivali u obračunu sa mnom svih prethodnih mjeseci, a posebno zadnjih dana. Naravno, niti će me ućutkati, niti će me uplašiti. Ja ću i dalje da nastavim da se, kao odgovoran čovjek, ponašam odgovorno i zakonito i da doprinosim onome što jesu uspjesi države u narednom periodu, s ovima koje sam pomenuo ili bez njih, u svakom slučaju o tome će građani dati svoj sud”, rekao je on.

Veljović je naveo i da je uveren da nije počinio bilo kakav prekršaj niti krivično delo.

"Ja ću u sudskom postupku s mojim advokatima dokazati da je sve ovo bila farsa koju su direktno inspirisali, inicirali i naložili premijer Krivokapić i potpredsjednik Vlade. Uostalom imate njegovu (Krivokapićevu) jučerašnju izjavu... da je on dao nalog. Zamislite u jednoj evropskoj, demokratskoj i NATO državi da predsjednik Vlade daje nalog za hapšenje građana. To se nikada u istoriji nije desilo. U Crnoj Gori makar ne, ali nije ni u modernim evropskim državama", rekao je on.

Komentarišući odluku sudije za istragu, rekao je da ona potvrđuje da Crna Gora ima kapacitete i institucije i “potpuno sam siguran, časne i odgovorne pojedince i nezavisno sudstvo”.

Jedan od njegovih branilaca, advokat Nikola Martinović rekao je da tužilac koji Veljovića tereti, nije naveo imena policajaca koji su navodno napadnuti.

”Sudiji sam rekao da me takva okolnost, u kojoj tužilac ne zna koja su lica napadnuta, a nudi svjedoke za napad, navodi na postupanje u koje će se u budućnosti naći neki podesan svjedok koji će se reći da je bio napadnut”, rekao je Martinović.

Kurir.rs/Vijesti.me