BRAT MITROPOLITA JOANIKIJA PISAO KRIVOKAPIĆU: Evo šta je Milutin Mićović poručio premijeru Crne Gore u otvorenom pismu

Mićović je u pismu naveo da je Krivokapić u prelomnom trenutku doneo dobru odluku.

"Prvo, da Vam čestitam na Odluci, da kao predsednik Vlade, u prelomnom momentu dramatičnog sukoba unutar naroda Crne Gore, omogućite ustoličenje Mitropolita Joanikija na Cetinju, na Tronu velikih mitropolita crnogorskih, a što je bilo dovedeno u pitanje destruktivnom i sumračnom namerom bivše vlasti.

Ta Vaša odluka, znam, podrazumevala je, ne samo veliku odgovornost i ličnu hrabrost, nego i veru, i jako bratoljubivo i bogoljubivo srce.To su one odluke i momenti u životu, koji vidno ulaze ne samo u ličnu istoriju, nego i u istoriju države i naroda. To su one odluke, pred kojima su racionalna logika i pragmatična pamet, inferiorne - time su one veće i delotvornije, a njihove će se blagotvorne posledice pokazivati kroz budućnost", napisao je Mićović.

On je objasnio da je to što je Krivokapić učinio važno jer bi drugačiji scenario doneo nesagledivo pogubne posledice i po Crnu Goru i po srpsku crkvu u Crnoj Gori.

"Crna Gora je tako podeljena, tačnije - jedan narod po krvi, veri i jeziku, Srbi Crnogorci, dovedeni su do praga samoistrage. Naravno, bivša vlast, sve je učinila, radi gole vlasti, da ti razdori među braćom budu što teži i pogubniji. Smislili su i ovaj poslednji konflikt da bude najteži, i nezaustavljiv", napisao je.

"Zato je Vaša odluka takvog ranga, da to djelo ulazi u nove primjere čojstva i junaštva. Na kraju, ta Odluka, Crnoj Gori vraća ravnotežu i mir u njenim temeljima“.

odsećamo, mitropolit crnogorsko-primorskog Joanikije ustoličen je u nedelju na Cetinju. Ceremoniju ustoličenja pratili su neredi i sukobi policije i crnogorskih nacionalista koji su pokušali da spreče održavanje ceremonije u Cetinjskom manastiru.

Na putevima koji povezuju ovaj grad sa Podgoricom postavljene su barikade, prvo u vidu gomile kamenja, a potom i automobilske gume koje rano ujutru u nedelju zapaljene nakon čega je grad prekrio oblak crnog dima.

Istog dana na Cetinju je uhapšen i Veselin Veljović, bivši direktor Uprave policije Crne Gore, a sada savetnik predsednika Mila Đukanovića. Veljoviću je u nedelju određeno zadržavanje u trajanju od 72 sata, međutim juče je pušten da se brani sa slobode", zaključio je.

Kurir.rs/Svetigora