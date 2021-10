CRNOGORSKI FUNKCIONER OSTAVIO OPROŠTAJNU VIDEO PORUKU PRE SAMOUBISTVA: Ovo su bile POSLEDNJE REČI Luke Bulatovića pred smrt!

Nekadašnji funkcioner Agencije za nacionalnu bezbednost Luka Bulatović, koji je pre pet dana pronađen mrtav, ostavio je video poruku u kojoj je najavio da će sebi oduzeti život. RTCG je objavio da im je snimak dostavila porodica Luke Bulatovića uz molbu da bude emitovan.

Poruku Bulatovića prenosimo u celosti:

"Poštovani građani Crne Gore, pre svega, uvažene i poštovane kolege Agencije za nacionalnu bezbednost, u Upravi policije, Specijalno tužilaštvo. Večeras sam se odlučio da uradim ono što sam celog svog života osuđivao.

Večeras sam se odlučio da napravim korak koji nije ništa drugo nego kukavičluk, bežanje, ali je sa moje večerašnje tačke gledišta osjećaj odgovornosti prema onome što se zove profesionalna čast i pripadnost Agenciji za nacionalnu bezbjednost.

U prethodnom periodu moja obaveza je bila da znam. To što pojedine stvari nisam znao, a dešavale su se, pribojavao se jesam, nije opravdanje, jer sam na taj način ugrozio i svoje ljude sa kojima sam radio, svoje prijatelje sa kojima sam radio i sarađivao, iz Agencije i drugih državnih organa, prije svega porodicu.

Ovo je večeras moja odluka u znak izvinjenja svima njima i u znak da zbog činjenja ili nečinjenja osećam ogromnu sramotu i stid, sa kojom dalje ne mogu da se nosim.

Pozivam vas, sve koji ovo vidite ili ne vidite, kako god da se desi, da nastavite da živite i radite u interesu Crne Gore. Crne Gore koju smo stvarali, branili, najbolje što smo umeli. Skoro 30 godina svog života i rada, profesionalnog, sam svaki svoj korak napravio u najdubljem ljudskom uverenju da radim u skladu sa Ustavom i zakonom, u najboljem interesu građana, u najboljem interesu svojih kolega, najboljem interesu svoje porodice.

Danas vidim da to nije bilo tako. Danas sam zbog toga postiđen. Danas zbog toga činim ovaj korak na koji nimalo nisam ponosan, za koje sve one koji su me smatrali prijateljem, sve one koji su me smatrali neprijateljem, molim da mi oproste.

Pozivam vas sve da zaboravite na ovo ludilo koje se dešava zadnjih dana, zadnjih mjeseci, da se dogovorite da ova zemlja, koja je beskrajno lepa i koju beskrajno volim, svakim atomom svog života sam živeo za njen prosperitet, sigurnost i bezbednost, nastavi da živi da u njoj i moja i vaša deca, i deca njihove dece i buduća pokolenja uspešno i napredno žive. Molim vas, dragi prijatelji, oprostite mi. Neka je večna Crna Gora!"

Da podsetimo Bulatović je tokom februara u svojstvu građanina davao iskaz u Specijalnom policijskom odeljenju, a u sklopu izviđaja SDT-a zbog nezakonitog praćenja i prisluškivanja političara i novinara... Optužnica u tom slučaju podignuta je protiv doskorašnjeg šefa tajne službe Dejana Peruničića i službenika ANB-a Srđana Pavićevića. Dugugodišnji visokopozicionirani operativac službe smenjen je nakon dolaska Dejana Vukšića na čelo Agencije.

