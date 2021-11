POKUŠAJ UBISTVA U BERANAMA Osumnjičeni u bekstvu, saučesnik uhapšen

Zekić je trenutno u bekstvu.

U pucnjavi koja se dogodila 18. novembra oko 22 sata u blizini Opšte bolnice u Beranama, prema tadašnjim informacijama Vijesti, teško je ranjen Kenan Sujković, dok je Mirza Kastrat lakše ranjen.

Kako je tada Vijestima rekao sagovornik iz policije, njih dvojica i Ismet Sujković nalazili su se u jednom automobilu kada je na njih otvorena vatra iz drugog automobila u pokretu.

Kenan Sujković je prema tadašnjim informacijama Vijesti zadobio tri prostrelne rane u predelu leđa, dok je Mirza Kastrat ranjen u ruku i nogu.

Iz UP su danas saopštili da su Kenan Sujković i Mirza Kastrat teže ranjeni, a da je Ismet Sujković lakše ranjen.

U istom saopštenju se navodi da je policija u Beranama 18. novembra oko 22 sata obaveštena da je u ulici Svetog Save došlo do upotrebe vatrenog oružja i da je više osoba povređeno.

-Izlaskom na lice mesta gde je izvršen uviđaj od strane višeg državnog tužioca utvrđeno je da je iz jednog vozila u pokretu došlo do upotrebe vatrenog oružja pri čemu je ispaljeno oko 20 projektila iz automatske puške nepoznate marke i kalibra u pravcu vozila gde su bila oštećena lica K.S. (27), I.S. (24) i M.K. (24). K.S. i M.K. su zadobili ovom prilikom teške telesne povrede dok je I.S. zadobio lake telesne povrede, ističe se u saopštenju UP.

U saopštenju se dodaje da se sumnja da je M.Z. (30) izvršio krivično delo "teško ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija".

-Ovo lice se nalazi u bekstvu i preduzimaju se intenzivne aktivnosti na lociranju ovog lica i njegovog lišenja slobode. Za krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu sumnjiči se M.Đ. (32) iz Berana i on je lišen slobode, zaključuje se u saopštenju.

