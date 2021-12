SREĆNA NOVA 2202. Fotografija o kojoj priča region! Koji to doček sprema Ulcinj! Fotomontaža, propust ili neslana šala?!

Starije generacije se sigurno sećaju filma Povratak u budućnost. Iako je to bilač ista fikcija, sudeći po fotografiji koja je osvanula na društvenim mrežama izgleda da je to postala realnost. Jer kako sve to izgleda Ulcinj dočekuje 2202 umesto 2022.

Da li je to bio neki vizionar ili se neko našalio, a po svemu sudeći možda su radnici koji su ukrašavali grad malo permutovali brojeve pa umesto 2022, brojeve poredali u nizu 2202.A možda i nisu ili je neko se malo zaigrao fotografijom po svemu sudeći?!

Naravno to bi bila neka daleka, daleka budućnost,ali dežurnim posamtračima, koje ima svako mesto ima, pa eto i ovakav propust osvanuo je na društvenim mrežama. o čemu se povela polemika. Većina smatra da je to u stvari mala igra da je sve ispravno, ali je neko okrenuo fotografiju. Dok neki pišu da je trebalo čitati s desna na levo, a ne s leva na desno

Pitanje koje lebdi i dalje u vazduhu je jedno, da li je ovo neko namerno uradio da se to o Ulcinju progovori, da li je to slučajno, a opet postoji i ona tvrdnja da li je to možda fotošop i nečija neslana šala, poput hijade raznih teorja, koje obično u letnjem peridou kruže o raznim, alam i nemanima i raznim teorijama ko to ruši turističku sezonu, pa tako i da je sve ovo nečija igra.

U svakom slučaju ovu sliku treba uzeti sa razervom. Bilo kako bilo pravi marketinški trik jer će zbog ovoga neki sigurno pohrliti do Ilcinja da provere da li je ovo zaista tačno i istina ili je sve nameštaljka.

Kurir,rs/A.M.