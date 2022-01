ZBOG KOKAINA SLOVENCI NAPUŠTAJU LUKU BAR: Kompanija specijalizovana za uvoz banana prebacuje posao u druge luke!

U paketima banana te kompanije u Podgorici je pre par dana pronadjeno oko 400 kilograma kokaina.

Kompanija je navela da je od carinskih organa u luci Bar tražila da pregledaju svaki kontejner koji brod doveze za nju, ali da to nije odobreno.

"Zamolili smo da se iz preventivnih razloga pregleda svaki kontejner, koji brod za nas doveze u luku Bar. Nažalost, odgovor carinskih organa je bio negativan, sa objašnjenjem da bi to što mi tražimo dovelo do neopravdanog trošenja resursa i iscrpljivanja ljudstva. Uz to smo dobili i predlog da možda treba da razmislimo o pauzi u poslovanju ako sumnjamo da je svaka pošiljka kontaminirana", saopštila je Rastoderova kompanija.

Kompanija Rastoder grup, osnovana pre 30 godina, jedna je od vodećih uvoznika banana iz Centralne i Južne Amerike. Firma navodi da banane redovno dostavlja i tržištu Crne Gore, preko luke Bar.

Kurir.rs/Beta