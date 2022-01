PADA VLADA? U Skupštinu stigla inicijativa URA za smenu Vlade Crne Gore

Kako pišu Vijesti, inicijativu je potpisao 31 poslanik.

Potpisali su je poslanici koalicije "Crno na bijelo", Socijaldemokratske partije (SDP), Socijaldemokrata (SD), Bošnjačke stranke (BS), Albanske liste i Albanske koalicije, Liberalne partije (LP) kao i deo poslanika Demokratske partije socijalista (DPS).

Među potpisnicima nema poslanika Demokratske Crne Gore, Demokratskog fronta (DF), Socijalističke narodne partije (SNP), Demosa, Prave Crne Gore, Ujedinjene Crne Gore (UCG) i Radničke partije (RP).

Koalicija "Crno na bijelo" predložila je ranije model manjinske vlade u kojoj, kako je rekao lider Građanskog pokreta URA i potpredsednik Vlade Dritan Abazović, ne bi bilo mesta za Demokratski front i Demokratsku partiju socijalista.

Predsednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić je na jučerašnjoj pres konferenciji saopštio da je manjinska vlada prevara.

Iz URE su objasnili da su se odlučili na ovaj potez nakon interpelacije troje ministara i da je to pokazatelj da Vlada nema poverenje većine poslanika.

Pet razloga za inicijativu

Potpisnici inicijative kažu da su razlozi da se glasa za proveru poverenja Vladi sadržani u sledećem:

- da su na sjednici Parlamenta 29. decembra izglasane interpelacije ministru spoljnih poslova Đorđu Raduloviću, ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandru Stijoviću i ministarki prosvete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić čime je postalo jasno da nemaju podršku parlamentarne većine.

- da je premijer Krivokapić najavio da će odbiti da postupi po interpelacijama čime je pokazao da ne poštuje Ustav i zakone Crne Gore, ali ni osnovne demokratske principe poštovanja Parlamenta kao najvećeg zakonodavnog doma koji je birao 42. Vladu.

- da je na sednici Skupštine 17. juna smenjen ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava (Vladimir Leposavić), a da do danas premijer nije predložio Parlamentu novog ministra čime je direktno ugrozio reforme u poglavljima 23 i 24 koja su najvažnija za napredak ka članstvu u Evropsku uniju (EU).

- da je Krivokapić svojim delovanjem više puta u prethodnom periodu ugrozio i otežao saradnju između zakonodavne i izvršne vlasti što je direktno proizvelo institucionalnu i političku krizu. Ovakvo stanje je dovelo do blokade Parlamenta, pa čak i do bojkota od strane jednog dijela poslanika parlamentarne većine što je direktno uticalo da se veliki broj zakona ne razmatra. Sve to je dovelo u pitanje efiksan rad Parlamenta čiji je zadatak da služi javnom interesu a ne partikularnim interesima bilo koje političke grupacije ili pojedinca.

- da su politička kriza, neadekvatna saradnja zakonodavne i izvršne vlasti, neusaglašavanje zakonske regulative sa regulativom EU, kao i neaktivnost pojedinih ministara doveli do usporavanje evropskih integracija, što se odrazilo na ocenu u Godišnjem izvještaju Evropske komisije.

Zbog gore navednih činjenica kako i izjave brojnih političkih subjekata u kojima se navodi da 42. Vlada nema većinsku podršku u Parlamentu, smatramo jednim od osnovnih postulata savremene demokratije da se istoj provjeri podrška u Parlamentu", navodi se u inicijativi.

Nećemo mrcvariti volju većine

Ranije danas URA je saopštila da neće simulirati procese, odugovlačiti i mrcvariti većinsku volju građana koji žele stabilnost, reforme i put ka EU.

“Ono što je bilo očekivano jeste da nakon izglasavanja interpelacije trima ministarima i sam premijer pokrene proceduru kojom bi se pokrenulo pitanje poverenja Vladi, ali pošto se to nije desilo, smatramo da se to pitanje mora rešiti”, navodi se u saopštenju URA.

Interpelacijom ministara, kako navode, u stvari se i pokazalo da ova Vlada nema podršku poslanika u parlamentu i to ne zbog pokreta URA.

“Stoga se ne možemo da pravimo da se ništa ne događa i da procesi nisu blokirani. Crna Gora i njen politički život više ne mogu da izdrže status kvo“, kažu iz tog pokreta.

Ako se utvrdi da ova vlada nema podršku, ponudili su koncept manjinske vlade bez DPS-a i DF-a svim poslanicima.

“I nadamo se da će se velika većina parlamenta prema tome ponašati odgovorno i podržati takav koncept”, zaključili su iz te partije.

Kurir.rs