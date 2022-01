ESKOBAR STIŽE U CRNU GORU 1. FEBRUARA Specijalni izasalanik u misiji

Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar u Crnu Goru stiže 1. februara, saznaje CdM.

Eskobar je u Crnoj Gori boravio u novembru, kada je kazao da SAD stoje uz sve koji podržavaju suverenu i građansku Crnu Goru.

On je pre nekoliko dana za Glas Amerike kazao da u Crnoj Gori i dalje postoje duboke podele, tenzije između vladajuće koalicije i opozicije, ali i tenzije unutar same vladajuće koalicije.

Na pitanje šta vidi kao rešenje političke nestabilnosti u Crnoj Gori, koja utiče i na njen napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, Eskobar je kazao da nije na Sjedinjenim Državama da rešavaju tenzije i probleme vladajuće koalicije unutar jedne članice NATO-a.

foto: EPA-EFE/GEORGI LICOVSKI

“Međutim, jasno smo stavili do znanja šta očekujemo, da se nadamo se da će Crna Gora ostati zapadno orijentisana zemlja, čvrsta članica NATO-a i da će nastaviti da napreduje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Jasno smo stavili do znanja da ne smatramo da sve stranke u političkom spektru ispunjavaju te kriterijume. Ali u međuvremenu, želeli bismo da nastave u tom pravcu. Još jedna komplikacija je što takođe smatramo da oni treba da rade veoma naporno u borbi protiv korupcije. To su naša očekivanja. A kako će rešiti tekuću krizu, zaista zavisi i od lidera zemlje i od glasača”, naveo je Eskobar.

Na crnogorskim liderima je, kako je dodao, da donesu odluku o tome li će biti manjinske vlade.

“A što se tiče Demokratskog fronta, on se pokazao kao neko ko izaziva podjele, podstiče etničke tenzije, stalno blokira reforme u parlamentu i time blokira put ka Evropi. Takođe je u prošlosti bio veoma protiv NATO-a i nije bio od pomoći svojim izjavama o Kosovu. Tako da ne verujem da se to promenilo i ne smatramo ih odgovarajućim partnerom”, poručio je Eskobar.

Kurir.rs/Cdm.me