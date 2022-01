ESKALACIJA POLITIČKE KRIZE U CRNOJ GORI: Ko će koga "srušiti"? Da li su rešenje novi izbori ili manjinska vlada?

Politička kriza u Crnoj Gori traje gotovo od trenutka kad je vlada formirana, a poslednjih dana doživljava eskalaciju. Nakon što je lider URA Dritan Abazović izneo predlog za formiranje manjinske vlade, odnosno rušenje kabineta premijera Zdravka Krivokapića i to uz pomoć DPS i manjina, stigao je žestok odgovor i od Krivokapića. On je na hitnoj sednici pozvao Abazovića da njegovi poslanici vrate mandate, a da zatim svi idu na vanredne izbore. Odmah su krenule spekulacije i pitanja ko stoji iza Abazovićevih poteza, pa i tvrdnje da je on "ucenjen i da se ovim na mala vrata vraća DPS i Milo Đukanović". Kakav će epilog dobiti politička kriza u Crnoj Gori? Ko će koga "srušiti" Krivokapić Abazovića ili Abazović Krivokapića? Da li su rešenje novi izbori ili manjinska vlada? Gosti Usijanja: prof. Vladimir Pavićević, politikolog Nebojša Medojević, predsednik Pokreta za promene dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije Urednica i voditeljka Silvija Slamnig

