HOĆE DA PREVARE SPC! Medojević upozorava na perfidan plan Abazovića DRITAN NAMERAVA DA FORMIRA VLADU SA 80 ODSTO NEPRAVOSLAVACA?!

Nebojša Medojević, jedan od lidera Demokratskog fronta, ocenio je da ako lider URA Dritan Abazović formira vladu koja nije iz pravoslavnog kruga može doći do nepriznavanja te vlade u Crnoj Gori.

Medojević je ocenio i da je razgovor Abazovića sa patrijarhom Porfirijem samo još jedan pokušaj da se prevari SPC.

- Ovo je očekivani epilog tog opasnog eksperimenta koji je napravljen posle izbora 2020. godine. Tada su napravljena dva interesna centra. Dve grupacije su napravile vladu - delovi crkve i privatni kapital oko koncerna Vijesti. Ta vlada je imala podršku svega četiri poslanika od 81 pa je to u startu bila slaba i nelegitimna vlada. Najopasnije za stabilnost zemlje jeste to što je premijer sa naše liste drugi dan nakon izbora potpuno odbacio politiku Demokratskog fronta i prihvatio politiku koncerna Vijesti, a ta politika je centar globalne duboke države koja ima za cilj eliminisanje pravoslavlja u državi Crnoj Gori. To je ideološka meta. I kad je ovaj mandatar, koga je postavila pravoslavna crkva, obećavao svi smo mislili da će ispuniti naš program regulisanja statusa pravoslavne crkve u Crnoj Gori, međutim, on je odmah naišao na opstrukciju od strane Dritana Abazovića i vlasnika Vijesti - rekao je Medojević u jutarnjem programu Kurir televizije.

To je prema njegovim rečima ekaliralo 5. septembra skandalom na Cetinju prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija.

- Premijer i zamenik ministra policije su bili u dogovoru sa Đukanovićem da se spreči ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju. Od tog trenutka vlada je pala jer je čitav plan "pokvario patrijarh" koji je insistirao da se obavi taj čin. Krivokapić nije mogao da odbije patrijarha, a već je ranije Milu rekao da se neće održati. Epilog je da vlada pada upravo zbog tih događaja od petog septembra kad je inaugurisan Joanikije. Dolazi do raskida elementarnog poverenja unutar vlade i ta kriza koja je počela kao politička ušla je u fazu da je državna kriza. Imajući u vidu srastanje organizovanog kriminala sa bivšim režimom, a aktuelna vlada nije uradila ništa da to demontira, sad imamo i bezbednosnu krizu. Sad imamo političku, institucionalnu, državnu i bezbednosnu krizu - kaže jedan od lidera Demokratskog fronta.

Medojević je istakao da izbori nisu dovoljni za neke velike promene u Crnoj Gori iako je to jedino rešenje da se prevaziđe kriza.

- Jedino rešenje su izbori, ali oni nisu dovoljni. Pre toga politička elita treba da sedne i da napravi jedan dogovor o temeljnim vrednostima na kojima će počivati država Crna Gora da ne bismo jedni druge prozivali da smo neprijatelji, izdajnici... Vidite šta se dešava. Milo Đukanović je stigmatizovao ceo jedan narod i od Srba, koji su autohtoni narod, koji je gradio Crnu Goru, pokušava da napravi neprijatelja. Sa druge strane, ako Abazović formira vladu u kojoj će 80 odsto ministara biti nepravoslavci, iako je 80 odsto stanovništva pravoslavno, takva vlada može biti percipirana od strane pravoslavnog življa kao neprijateljska, antisrpska, antipravoslavna i može doći do radikalizacije dela pravoslavnog življa - istakao je Medojević.

Sastanak Dritana Abazovića sa patrijarhom SPC gospodinom Porfirijem Medojević ocenjuje kao političko koketiranje iza kojeg stoji plan da se SPC prevari.

- Jasno je da mi idemo ka izborima i svi žele da obezbede naklonost Srpske pravoslavne crkve. Ono što je za mene bilo čudno i prošli put, Amfilohije je dao prednost Dritanu Abazoviću u odnosu na lidere srpskog naroda Andriju Mandića i Milana Kneževića, koji su bili spremni živote da daju i dan danas za status i za prava SPC. To je, prema mom mišljenju, bila pogrešna procena. Ja sam vernik i poštujem SPC i to je za mene jedina kanonska crkva u Crnoj Gori, ali ja smatram da njoj nije bilo mesto u politici. Sada smo dobili da se svi bore za naklonost SPC, ali ja mislim da status SPC ne sme da bude predmet jeftinih dnevnopolitičkih borbi i obračuna. To je pitanje koje treba da se rešava državnički, istorijski i civilizacijski, jer je SPC duhovna vertikala koja je stvorila državu Crnu Goru. Dritan misli da je politika jeftino koketiranje sa tako važnim temama - kaže Medojević.

Navodi da je posredi pokušaj da se prevari SPC.

- Problem je što politička partija, čiji je formalni lider Dritan Abazović, privatni kapital oko koncerna Vijesti i SPC u Crnoj Gori doživljavaju kao političkog i ideološkog neprijtelja. I to je problem. Žele da prevare crkvu, a ne sa njom da naprave jedan dogovor, istorijski dogovor i da jednom rešimo to pitanje. Jer taj temeljni sporazum oko pozicije verskih zajednica i crkava nije nikakav zakonski ili pravo. To je jednostavno regulisanje civilizacijske i verske zajednice koja je po ustavu odvojena od države. Tu nema nekih članova oko kojih bismo se sporili. Tu se sporimo mi iz Demokratskog fronta koji mislimo da je SPC kanonska crkva i da je stvorila Crnu Goru, a sa druge strane imate političke strukture manjinskih naroda - kaže Medojević.

Naglašava da najbliži saradnici Abazovića nekorektno govore o SPC.

- Imamo građaniste ili kako ih ja zovem sorošoide, kao što je Dritan Abazović, koje žele da prevare SPC i da dobiju njenu naklonost i da onda sprovode politku tako što će reći da je SPC strana crkva. Koriste za mene jedan veoma nepristojan eufemizam - crkva Srbije. I imate upravo članove najužeg rukovodstva Druitana Abazovića, koji su još i akademski građani, profesori koji se bave istorijom, kao što je recimo taj Šerbo Rastoder, koji koristi sada taj termin. I mislimo da sada prvo treba da se napravi taj temeljni dogovor oko temeljnih vrednosti oko kojih se nećemo svađati i da se onda dogovorimo oko pozitivnih vizija Crne Gore. Onda možemo da se dogovaramo oko izbora. Najvažnije je da u Crnoj Gori prestanemo sa optuživanjem jedni drugih - ističe Medojević.

Smatra da američki izaslanik za Balkan Gabrijel Eskobar ne može i ne sme da diriguje strankama unutar Crne Gore.

- Imate dve stvari. Pitanje šta je optimalni model izlaska iz krize. Ja se uvek držim onih osnovnih pravila - demokratije i principa demokratije. Ne možete vi u složenim višenacionalnim sredinama nametati rešenja koja narod percipira kao neprijateljska, a iskustvo od 300 godina nam govori da je tako. To neće da funkcioniše. Evo neko je smislio da vlada može da funkcioniše tako što ćete izbaciti naveću političku grupaciju koja je dobila 32 odsto glasova na izborima i koja ima svoj program, ideologiju i ideje i koja odgovara za svoj politički program i delovanje biračima. Neko je rekao isto spolja: "Ajde da izbacimo DF zato što je najjači i teško im je nametati strane stavove" i doveo je svoje poslušnike. I vidite šta sad imate. Jednog službenika Stejt departmenta, čuvenog prezimena Eskobar, koji bukvalno određuje ko će sa kim u koaliciju, a nama iz DF ne može to da uradi. Ne zato što mi imamo bilo šta protiv Ujedinjenih nacija već zato što imamo političko i ljudsko elementarno dostojanstvo i možda malo i neki crnogorski inat. To je nepristojno i nekulturno da ja dođem u vašu kuću i da vam određujem odnose. Možete da pomognete savetima i iskustvom - ističe jedan od lidera Demokratskog fronta.

Medojević ističe da treba napravi pauzu radi dogovora.

- Za mene lično svaka politička partija u Crnoj Gori koja ima legitimne interese i koja poštuje ustavna prava nije neprijateljska. Ako Dritan formira vladu koja nije iz pravoslavnog kruga može doći do nepriznavanja te vlade - istakao je Medojević.

Tražimo da se poštuje Dejtonski sporazum u Republici Srpskoj - Mi tražimo da se poštuje Dejtonski sporazum i ustav Republike Srpske. Mi želimo da razgovaramo, ali ne možemo da razgovaramo ako neki strani ambasadori donesu odluke i žele da ih mi poštujemo. Mi tražimo poštovanje Ustava i Dejtonskog sporazumama. Gospodinu Palmeru jasno smo stavili do znanja da želimo da razgovaramo. Osnosvni cilj Bošnjaka je unitarna BiH i da svede Republiku Srpsku samo na to. Dva ključna elementa: RS nije bila dovoljno snažna da se dovoljno usprotivi i sa druge strane Srbija nije bila dovoljno jaka diplomatski da stane uz RS - istakao je Darko Banjac, predsednik Narodne partije Srpske.

