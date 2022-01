ODBOR ZA BEZBEDNOST SKUPŠTINE CRNE GORE ZASEDAO U GLUVOJ SOBI: Glavna tema kokain u bananama! Krivokapić nije došao!

Sednica je održana iza zatvorenih vrata u takozvanoj „gluvoj sobi“. Abazović je kazao da je njegova poruka članovima Odbora bila da treba da budemo srećni što je u poslednjih pet mjeseci zaplenjeno toliko kokaina. Rekao je i da misli da su ovakve količine kokaina plod transnacionalnog kriminala.

„Kada je reč o povezivanju koje se tiče mene lično, mislim da je svim članovima Odbora jasno da je to smešno. Činjenica da predsednik Vlade nije došao, a imao je priliku da dođe i pred članovima Odbora i kamerama kaže te činjenice“, rekao je Abazović.

Kazao je da je predsednik Odbora Milan Knežević postavio nekoliko vrlo logičnih pitanja glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i da su i njegova razmišljanja slična. „Dilema koja se ispostavila jeste zašto SDT nije uzelo slučaj u kom je zaplenjeno 1,2 tone kokaina, a jeste slučaj zaplene kokaina u Voliju. Ako to nije organizovani kriminal, već su kriva samo dva čovjeka iz Zete, onda iz Zete treba da bude predsednik Vlade doživotni“, poručio je Abazović.

Prethodno, Knežević je kazao da predsednik treba da bude iz Zete. Abazović je rekao da je Katnićeva pretpostavka da je u tovarima koji su nedostajali bila droga. „Gde su organizatori i gdje su krijumčari, do njih moramo doći. Do sada nismo mogli doći ni do kokaina“, rekao je Abazović. „Ako neko misli da će se sistem transformisati preko noći, samo zato što se promenio rukovidilac, onda se vara“, rekao je Abazović.

On je kazao da je SDT potrčalo da uzme predmet u jedan uveče kao da je ratna ura, ali da oni to nesu uradili. Knežević je rekao da je nakon duže od četiri sata završena sjednica na kojoj je jednoglasno usvojen izveštaj. Kazao je da je došao do zaključka da neko mora da završi u ludnici. „Ili mi koji smo slušali ili oni koji su nam saopštavali detalje“, rekao je Knežević.

Kazao je da poslije današnje sednice tvrdi da špediter Đoko Drobnjak nije jedini krivac i da bi trebao da se brani sa slobode. Rekao je da je u tom slučaju toliko nepoznanica, ali da su saznali da u tom slučaju nisu saslušani ni Izet Rastoder i Dragan Bokan.

Kazao je i da je Drobnjak prošao poligraf, kao što su ga prošli i članovi porodice Krstović. „Čini mi se da neko porodicu Krstović pokušava isturiti kao glavne krivce, kazao je Knežević. Pitao je i zašto SDT nije isto reagovalo u ta dva slučaja.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, direktor Uprave policije Zoran Brđanin i direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić kazali su da posjeduju informacije pripremljene specijalno za danas, koje su označene stepenom tajno. Zbog toga su poslanici većinom glasova izglasali da sjednica bude zatvorena za javnost.

Pored Katnića na sjednicu su došli specijalni tužilac Miroslav Turković, šef Specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radonjić. Sjednici je prisustvovao i potpredsednik Vlade i koordinator službi bezbednosti Dritan Abazović.

Pred početak sednice predsjednik tog skupštinskog tela Milan Knežević, pitao je Katnića da li će predstavnici tužilaštva iznositi tajne podatke, kako bi sednicu zatvorili za javnost. Pre početka sednice Knežević je poslaniku Bošnjačke stranke Ervinu Ibrahimoviću rekao da su i njega jutros pretresli na granici: „Izuli su me“, kazao je. Ibrahimović mu je odgovorio da bi onda bilo dobro da se zamene, da on pređe u pravoslavlje, a Knežević u islam.

Predsednik Odbora odgovorio mu je da bi onda odmah ušao u Vladu, postao potpredsednik i otišao u Istanbul da usadi kosu, a da bi se Ibrahimović zaglavio u opoziciji. Katnić je tada rekao Kneževiću da bi morao ispoštovati i neke druge običaje.

Knežević je čestitao bivšem predsedniku Socijaldemokrata održavanje trećeg kongresa, a ovaj mu se zahvalio, dodajući da je njegova čestitka bila znakovita. „Značajno je i 11.000 evra“, odgovorio mu je Knežević, koji upravo otvara 27. sednicu Odbora.

Od pozvanih na kontrolno saslušanje, samo predsednik Vlade Zdravko Krivokapić nije došao na saslušanje. On je Odboru poslao dopis kojih ih je obavijestio da se neće odazvati na njihov poziv. U pismu je naveo i da je razloge već nekoliko puta naveo.

„Ovo nije nepoznato što se tiče Odbora za bezbjednost i odbranu, ali smatram da bez obzira na dopis koji je dostavio, možemo da utvrdimo izmenu dnevnog reda“, kazao je on, nabrajući da ostale koji su se odazvali mogu saslušati.

Knežević je kazao da je tema toliko važna, da saslušanje ne treba odlagati ni zbog Krivokapića.

Lider Socijaldemokratske partije Raško Konjević je kazao da će podržati taj predlog, ali da bi bilo dobro da se izjasne da li postoje elementi tajnosti, kako bi sjednicu zatvorili za javnost. Rekao je i da bi bilo dobro da se to raspravi pred crnogorskom javnošću. Knežević je pozvao goste da se izjasne da li ima potrebe da se sednica održi u gluvoj sobi.

Katnić je kazao da je u predmetu zbog kog su ih pozvali doneto rješenje o tajnosti postupka, i da su i oni koji saznaju sve podatke obavezni da čuvaju tajnost podataka. Objasnio je i što bi mogli danas saopštiti, a to je ono što su inače i saopštili, a da ostale podatke mogu saopštiti samo u tzv. „gluvoj sobi“.

Brđanin je kazao da je policija sastavni dio tog postupka i da moraju poštovati zakon o čuvanju tajnosti. „Mi smo otvoreni da sve ono što možemo podijelimo, a ono što je tajan podatak, možemo samo u prostoru iznačenom stepenom tajnosti“, rekao je Brđanin.

Vukšić je kazao da se neće posebno izjašnjavati, jer ANB posjeduje informaciju pripremljenu specijalno za danas, koja je označena stepenom tajno. I on je predložio da sednica bude zatvorena za javnost. Poslanik Marko Milačić kazao je da je jedan dio priče o zapljeni kokaina u Voliju uveliko javan i da je saglasan da jedan dio tema moraju da budu tajne. „Ja razumem g. Katnića koji se ponaša kao portparol Volija da želi da bude tajno, jer je to njegov interes, jer se tako ponašao na pres konferenciji“, rekao je Milačić koji je pozvao da jedan deo Odbora bude javan.

Rekao je da Crna Gora ne treba da bude „gluva soba“ i da ona mora da čuje. Zamolio je da jedan deo sednice bude javan.

„Ko bude želeo da se bije sa Milivojem Katnićem sešće pored njega, ko bude želio da se bije sa Dritanom Abazovićem sešće pored njega. Razdavajanja nema. Mi ćemo da gledamo“, kazao je Knežević. Katnić je rekao da oni što hoće da se biju sa njim, sjednu pored Radonjića, jer mu je on zamenik.

Knežević je rekao da i drugi mogu da izaberu zamjenu, ali da su usvojena pravila da razdvajanja nema, jer je izračunao da je na razdvajanje izgubljeno više od tri sata. Milačić je tražio da se Abazović izjasni da li je za to da sednica bude tajna.

Knežević je rekao da stav potpredsednika neće biti presudan, ali mu je dao reč. „Da ne dužim, što se mene tiče, ja bih volio da sednica ima dva dela. Odnosno da ima otvoreni deo. Mislim da javnost očekuje neke spektakularne odgovore, koje neće ni dobiti, ali što se mene tiče, volio bih da sjednica bude otvorena… Volio bih da ne samo nas 15 čujemo neku priču, nego da ona ima neki širi karakter“, kazao je Abazović. Poslanici su većinom glasova izglasali da sednica bude zatvorena za javnost.

